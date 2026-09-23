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北市消防局偕三總松山分院組企業義消 強化院區防災應變

中央社／ 台北23日電

北市消防局今天表示，為全面提升醫療場所自主減災及災害初期應變能力，特攜手三軍總醫院松山分院合作成立企業義消，為病人、家屬及醫護人員打造更周全的安全防護網。

消防局發布新聞稿表示，三軍總醫院以病人安全、全人照護及航空醫學為重要發展方向，與此次強化院區防災應變的目標相互呼應，所以特別攜手松山分院合作成立企業義消，由其院內29名人員組成。

同時，透過專業訓練與院內演練，強化災情通報、初期滅火、避難引導及緊急救護等能力，並與院內自衛消防編組及緊急應變機制緊密銜接，讓平時的防災整備落實為災害發生時的具體行動。

消防局指出，醫療場所的防災工作必須兼顧病人行動能力、持續治療需求與現場安全；企業義消熟悉院區動線及設施，可協助掌握災情與待援人員資訊，並依院內應變計畫及消防指揮人員指示，在自身訓練與安全能力範圍內協助救災，進一步提升院方與消防人員的協作效率。

消防局表示，未來將持續鼓勵各企業場所積極參與防災救災工作，持續推動企業加入義消行列，本次松山分院投入企業義消，不僅將醫療照護使命延伸至工作場域的安全守護，也讓場所自主防災與公共消防資源建立更緊密的連結。

未來，消防局將持續推動場所自衛消防編組、教育訓練及協作演練，期盼透過消防與醫療專業的合作，降低災害對病人照護及醫療服務的衝擊，共同提升台北市的防災韌性。

北市 企業 災害

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