20處「梵谷名畫」現蹤台北市 台北文化小旅行轉身可見藝術作品

「台北文化小旅行梵谷篇」活動今在台北表演藝術中心起跑，串聯松菸、中山堂、聖家堂、北流行音樂中心等20處台北文化小旅行景點，將梵谷名畫，融入建築及街區場景；台北市長蔣萬安表示，要讓市民走進巷弄、街區，都可以看到令人驚艷的藝術作品。

北市文化局從112年10月推出台北文化小旅行第一波文化點，114年7月完成100處文化點發布，今天台北文化小旅行梵谷篇」起跑，由市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍共同揭開設置於北術中心大階梯的梵谷名畫「戴灰色氈帽的自畫像」，為期2個多月的活動展開。

蔣萬安指出，台北市就是一個融合東西方特色，而且整合了包括傳統以及創新，所以走進台北百年的街區，其實轉身就可能看到一幅藝術作品，或是像看一個展覽一樣，不管是看到當代的藝術，或是特色店家，都可感受台北特有的魅力。

文化局指出，20處「梵谷名畫現蹤點」是從台北文化小旅行100點中選出20處為據點，依各場域的歷史背景、建築特色及文化內涵，搭配不同的梵谷作品壁貼，形成散布於城市中的藝術路線。

參與的文化點包括：北投中心新村、北投兒童樂園、唭哩岸打石文化展示牆、台北表演藝術中心、花卉試驗中心、新芳春茶行、台灣新文化運動紀念館(扇形拘留室及水牢)、台北市中山堂、福德爺長慶廟(榕樹)、寶藏巖歷史大斷面、日善公園(防空洞)、西本願寺廣場、天主教聖家堂、殷海光故居、蟾蜍山煥民新村(蟾蜍山大客廳)、漢聲雜誌社(漢聲巷)、臺北偶戲館(庫房)、松山文創園區(松山菸廠廠歌石碑)、臺北流行音樂中心、南港茶葉製造示範場。

文化局表示，台北文化小旅行推出100處文化點後，仍持續進行文化景點優化作業，及跨局處合作，透過相關單位的定期巡檢及回報優化狀況，提升台文化小旅行之服務品質。這次活動更透過國際知名藝術作品與城市文化景點的結合，讓藝術走出博物館、進入台北的日常，期待藉由梵谷作品與文化景點的故事對話，吸引更多民眾放慢腳步走進街區巷弄。

另外，荷蘭梵谷博物館也將於今年的歐洲IP年會分享本次合作計畫，期待透過文森．梵谷的作品與民眾產生共鳴與連結，啟發如何以嶄新的視角看待自己所處的環境。

更多台北文化小旅行請關注臺北文化小旅行官網、「台北文化小旅行：梵谷篇」活動網站、台北文化小旅行google地圖包或台北市文化局粉絲專頁。

臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（左二）及文化局長蔡詩萍（右）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影

臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（右）及文化局長蔡詩萍（右二）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影