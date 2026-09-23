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20處「梵谷名畫」現蹤台北市 台北文化小旅行轉身可見藝術作品

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（右）及文化局長蔡詩萍（左）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影
臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（右）及文化局長蔡詩萍（左）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影

台北文化小旅行梵谷篇」活動今在台北表演藝術中心起跑，串聯松菸、中山堂、聖家堂、北流行音樂中心等20處台北文化小旅行景點，將梵谷名畫，融入建築及街區場景；台北市長蔣萬安表示，要讓市民走進巷弄、街區，都可以看到令人驚艷的藝術作品。

北市文化局從112年10月推出台北文化小旅行第一波文化點，114年7月完成100處文化點發布，今天台北文化小旅行梵谷篇」起跑，由市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍共同揭開設置於北術中心大階梯的梵谷名畫「戴灰色氈帽的自畫像」，為期2個多月的活動展開。

蔣萬安指出，台北市就是一個融合東西方特色，而且整合了包括傳統以及創新，所以走進台北百年的街區，其實轉身就可能看到一幅藝術作品，或是像看一個展覽一樣，不管是看到當代的藝術，或是特色店家，都可感受台北特有的魅力。

文化局指出，20處「梵谷名畫現蹤點」是從台北文化小旅行100點中選出20處為據點，依各場域的歷史背景、建築特色及文化內涵，搭配不同的梵谷作品壁貼，形成散布於城市中的藝術路線。

參與的文化點包括：北投中心新村、北投兒童樂園、唭哩岸打石文化展示牆、台北表演藝術中心、花卉試驗中心、新芳春茶行、台灣新文化運動紀念館(扇形拘留室及水牢)、台北市中山堂、福德爺長慶廟(榕樹)、寶藏巖歷史大斷面、日善公園(防空洞)、西本願寺廣場、天主教聖家堂、殷海光故居、蟾蜍山煥民新村(蟾蜍山大客廳)、漢聲雜誌社(漢聲巷)、臺北偶戲館(庫房)、松山文創園區(松山菸廠廠歌石碑)、臺北流行音樂中心、南港茶葉製造示範場。

文化局表示，台北文化小旅行推出100處文化點後，仍持續進行文化景點優化作業，及跨局處合作，透過相關單位的定期巡檢及回報優化狀況，提升台文化小旅行之服務品質。這次活動更透過國際知名藝術作品與城市文化景點的結合，讓藝術走出博物館、進入台北的日常，期待藉由梵谷作品與文化景點的故事對話，吸引更多民眾放慢腳步走進街區巷弄。

另外，荷蘭梵谷博物館也將於今年的歐洲IP年會分享本次合作計畫，期待透過文森．梵谷的作品與民眾產生共鳴與連結，啟發如何以嶄新的視角看待自己所處的環境。

更多台北文化小旅行請關注臺北文化小旅行官網、「台北文化小旅行：梵谷篇」活動網站、台北文化小旅行google地圖包或台北市文化局粉絲專頁。

臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（左二）及文化局長蔡詩萍（右）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影
臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（左二）及文化局長蔡詩萍（右）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影

臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（右）及文化局長蔡詩萍（右二）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影
臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長（右）及文化局長蔡詩萍（右二）共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影

臺北市政府文化局推出臺北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「臺北文化小旅行 : 梵谷篇」 在臺北表演藝術中心正式起跑 ，由蔣萬安市長及文化局長蔡詩萍共同揭開設置於臺北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫 （戴灰色氈帽的自畫像）。記者邱德祥／攝影
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梵谷 台北 文化局 蔣萬安

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