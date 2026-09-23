新北環境治理8年有成 侯友宜：邁向2050年淨零願景

新北市政府23日召開市政會議，環保局以「8年翻轉 永續新北」進行專題報告。新北市長侯友宜表示，新北致力於環境治理，以「乾淨、清新、淨零、永續」四大主軸，透過公私協力、導入科技與AI智能強化偵查量能，以及打造淨零示範區等措施，持續守護環境、加速淨零轉型，朝2050年淨零排放的目標邁進。

侯友宜表示，新北市今年於英國生活品質研究院發布的「2026幸福城市指數（Happy City Index）」評比，拿下全球排名第44名、全台第一的佳績，這也代表對新北環境治理的肯定，環境整治的成果成功轉化為市民的幸福感。此外，新北也連續十年榮獲最乾淨城市殊榮，感謝基層積極推動環境維護，全市超過八成的里參與「里環境認證」，打造乾淨、宜居的城市。

侯友宜指出，市府全力推進城市淨零轉型，於2022年提前達到工業無煤城市目標，更規劃三大2030示範場域，包含三重市政中心推動碳中和，導入黃金級綠建築、大型開發工程規劃零碳設計，以及八里淨零示範區，落實循環綠能、建築節能、綠色運輸等，期許2030年減碳量達30%，2050年達到淨零排放願景。

侯友宜也提到，針對水環境治理，市府透過源頭輔導、科技執法與河域改造三大策略，全面整治轄內河川為親水綠廊。淡水河嚴重污染長度比例已降至0.3%，預計2030年降至0%。此外，市府強化科技執法，設置環境稽查重案組，以科學儀器、AI等技術精準查緝環境違法案件，並藉由監控平台整合空氣、水質、廢棄物及噪音資訊，提升預警與查緝效能，讓噪音陳情下降35%、工地噪音陳情減少50%。

環保局說明，減碳行動也逐步融入到市民生活，從社區節能、低碳交通到資源循環同步推進，目前全市電動公車達546輛，設置1,110座汽車充電樁及779座機車電池交換站，並補助電動機車逾9萬輛；生活消費端則推動環保兩用袋、reBAG二手循環袋、循環容器及Ucup循環杯；其中，環保兩用袋累計減少2.7億個塑膠袋，讓市民在日常生活中做出更環保的選擇。