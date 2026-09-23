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台北更保舉辦秋節更生有愛活動 協力廠商現場徵才

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
更生保護會台北分會舉辦社區關懷更生人活動。圖 /更生保護會台北分會提供
更生保護會台北分會舉辦社區關懷更生人活動。圖 /更生保護會台北分會提供

為陪伴清寒更生家庭度過中秋佳節，台灣更生保護會台北分會攜手台北地檢署聯合花仙子企業公司、元大文教基金會、東森社會福利慈善基金會及福景宮共同舉辦社區關懷更生人活動，不僅送上物資，現場更結合分會協力廠商居家美現場徵才活動，實質協助更生人翻轉人生。

更生保護會台北分會表示，本次活動特別精選了多間由台北分會輔導的更生創貸商家及公益合作單位的優質產品，包含更生創貸創立的「正元精緻便當店」、熱門商品「正元牛肉湯包」，在家也能變身五星級主廚，輕鬆燉煮一鍋美味的紅燒牛肉，CP最超值的牛肉料理包，原汁原味的湯底加上口感Q彈有勁的手工麵條，牛肉厚實軟嫩不黏牙。

此外，另有因應中秋烤肉時令特別推出的「正元柚香去骨嫩雞腿」，還有「艾格諾先生」的艾朵拉提盒，不加一滴水的手工蛋捲、「湯本堂」的手工丸子則是源自於台北師大商圈的日式關東煮與鍋物。

分會說，結合中華民國亞杜蘭關懷協會的「水工水餃」，由其附設的「亞杜蘭廚房」製作，屬於福音戒癮與更生廚師養成計畫的一環，幫助受藥癮、酒癮之苦的弟兄進行福音戒癮與生命重建，學員需經過約一年半的戒毒生活管理，才有機會學習製作燒臘、便當、團膳與手工水餃，廚房販售水餃與餐點的利潤將回饋給協會，用以支持並幫助其他需要的個案重返社會。同時，結合社團法人中華民國耕心希望協會推出減糖酥皮蛋黃酥/綠豆碰，減糖配方，香酥不甜膩。

活動也攜手在地信仰送上「福景宮中秋禮盒」，由花仙子股份有限公司贊助實用的「花仙子系列洗衣精」與「花仙子系列洗碗精」等清潔用品。

臺北分會指出，中秋節是家家戶戶團圓的重要時刻，希望透過這些結合更生創業心血與社會各界愛心的實質物資，讓清寒更生家庭感受到來自社會的包容與溫暖，也能堅定腳步重新出發。

更生保護會台北分會舉辦社區關懷更生人活動物資。圖 /更生保護會台北分會提供
更生保護會台北分會舉辦社區關懷更生人活動物資。圖 /更生保護會台北分會提供

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