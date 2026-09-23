快訊

亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領軍男團摘銅喊話再創歷史

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

聽新聞
0:00 / 0:00

古蹟修復經營擺脫吃喝看夕陽 專家籲兼顧文化保存與商業營運

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市淡水老街末段的中正段日式宿舍群，透過民間承租並負責修復，昨天完工開幕。記者林昭彰／攝影
新北市淡水老街末段的中正段日式宿舍群，透過民間承租並負責修復，昨天完工開幕。記者林昭彰／攝影

已有105年歷史的新北市淡水中正段日式宿舍群，新北市府透過民間承租並投入修復經費辦理修復及再利用，今天完工開幕成為具昭和風情的餐飲火鍋店、烘焙坊。專家表示，重點在後續營運、文化保存及區域整合的串聯，才能讓古蹟活化長久經營。

台灣師範大學藝術史研究所兼任副教授王維周表示，台北市約10年前開始推動老房子運動，已有不少民間承租、修復及經營歷史建築的案例，相較之下，新北相關案例較少，因此這次嘗試具有觀察價值。王維周說，對木造宿舍建築來說，政府若能找到值得信賴的廠商出資修復，且有恰當的使用與照料，比長期空置荒廢更能維持建築健康狀態。

王維周指出，民間廠商需先期投入上千萬元修復資金，還需承擔租金、管銷與基本人力開銷，若營運狀況不佳恐導致合約提早結束。對廠商來說，純藝文使用收入難以覆蓋租金與管銷，建築物又會面臨關門空置的循環。為了在租約期內回收成本並產生持續收入，大多擇經營餐飲或咖啡廳，若能引進資本雄厚的品牌，因商品單價與充足的資本，負擔就會比較小，品牌形象就會好很多。

淡水旅學堂顧問、資深在地文史工作者吳峻毅指出，修復後的日式空間雖然明亮寬敞，但需要尊重原有的文化，不然很難帶到歷史的關聯性，民眾可能無法理解其歷史意義。目前淡水許多修復後的古蹟空間，如台銀宿舍、時光樹影等，全都變成餐飲場所，遊客只知吃吃喝喝看夕陽，不知其歷史背景。過度商業化會導致古蹟不古、新不新，等到地方有意見就不好了，主管機關應事前做好規劃。

吳峻毅說，建議參考台北市四四南村、北投中心村或三重空軍一村的做法，時常舉辦一些文化活動，而不是僅是賣餐飲或文創商品。另外紅毛城、小白宮、滬尾砲台等已修復經營的地點，應該和日式宿舍群包含多田榮吉故居、木下靜涯舊居、中野宅串聯，整合劃出專屬日式文資地圖索取點。

新北市淡水老街末段河畔中正段日式宿舍群迄今已有105年歷史。記者林昭彰／攝影
新北市淡水老街末段河畔中正段日式宿舍群迄今已有105年歷史。記者林昭彰／攝影

淡水 古蹟 修復

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成大校門70年牌樓遭車撞缺角…校友心疼 文化局趕赴現勘

曾是豐原人的購物天堂！「亞洲購」2001 年風光開業為何只撐 7 年？背後竟藏福元百貨倒閉風暴

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

台北仁愛路上「小城門」曾是日本佛寺 曹洞宗大本山別院舊址改建青少年育樂中心

相關新聞

台北更保舉辦秋節更生有愛活動 協力廠商現場徵才

為陪伴清寒更生家庭度過中秋佳節，台灣更生保護會台北分會攜手台北地檢署聯合花仙子企業公司、元大文教基金會、東森社會福利慈善基金會及福景宮共同舉辦社區關懷更生人活動，不僅送上物資，現場更結合分會協力廠商居家美現場徵才活動，實質協助更生人翻轉人生。

前社工涉盜領監護長者1200萬 蔣萬安：北市主動發現調查、告發

台北市社會局前社工督導江羿潔，被控利用保管受監護宣告老人存摺、印章機會，利用幫忙繳交安養院費機會，溢領1200萬挪為已用，約有5名長者受害。對此，台北市長蔣萬安受訪指出，這是社會局主動發現調查、主動向地檢署告發。

古蹟修復經營擺脫吃喝看夕陽 專家籲兼顧文化保存與商業營運

已有105年歷史的新北市淡水中正段日式宿舍群，新北市府透過民間承租並投入修復經費辦理修復及再利用，今天完工開幕成為具昭和風情的餐飲火鍋店、烘焙坊。專家表示，重點在後續營運、文化保存及區域整合的串聯，才能讓古蹟活化長久經營。

淡水中正段日式宿舍群修復再利用　新北市首件公私協力活化模式

位於新北市淡水老街末段的「中正段日式宿舍群」迄今已有105年歷史，曾因年久失修面臨拆除，2011年登錄為歷史建築，市政府透過民間承租並負責修復的方式，今天完工開幕成為極具昭和風情的餐飲火鍋店、烘焙坊。

這縣市比中央早十年推健康幣 還拿下國際級健康城市創新發展獎

衛生福利部宣布今年10月推出全國健康幣政策，事實上，新北市自2016年發展「新北動健康APP」，導入行為經濟學概念，建立健康幣獎勵機制，將市民每次走路、運動、營養及自主健康管理，轉化為可累積及兌換的健康價值。歷經近10年推動，榮獲2026年第11屆西太平洋區健康城市聯盟（Alliance for Healthy Cities, AFHC）健康城市創新發展獎（Award for Creative Developments in Healthy Cities）殊榮，衛生局團隊今日在市政會議獻獎予市長侯友宜，與市民共享榮耀。

新北萬里蟹產系列活動逢中秋4天連假 估湧車潮注意交管及停車

每年9月至11月為萬里蟹盛產季節，野柳、龜吼等漁港及附近海產餐廳將吸引大批饕客嘗鮮，大啖秋蟹美味，今年萬里蟹新北海派系列活動9月19日開跑，至11月29日結束，為期2個多月。因應萬里蟹適逢中秋節4天連續假期，金山警分局規畫交通管制措施，提醒民眾注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。