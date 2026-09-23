古蹟修復經營擺脫吃喝看夕陽 專家籲兼顧文化保存與商業營運

已有105年歷史的新北市淡水中正段日式宿舍群，新北市府透過民間承租並投入修復經費辦理修復及再利用，今天完工開幕成為具昭和風情的餐飲火鍋店、烘焙坊。專家表示，重點在後續營運、文化保存及區域整合的串聯，才能讓古蹟活化長久經營。

台灣師範大學藝術史研究所兼任副教授王維周表示，台北市約10年前開始推動老房子運動，已有不少民間承租、修復及經營歷史建築的案例，相較之下，新北相關案例較少，因此這次嘗試具有觀察價值。王維周說，對木造宿舍建築來說，政府若能找到值得信賴的廠商出資修復，且有恰當的使用與照料，比長期空置荒廢更能維持建築健康狀態。

王維周指出，民間廠商需先期投入上千萬元修復資金，還需承擔租金、管銷與基本人力開銷，若營運狀況不佳恐導致合約提早結束。對廠商來說，純藝文使用收入難以覆蓋租金與管銷，建築物又會面臨關門空置的循環。為了在租約期內回收成本並產生持續收入，大多擇經營餐飲或咖啡廳，若能引進資本雄厚的品牌，因商品單價與充足的資本，負擔就會比較小，品牌形象就會好很多。

淡水旅學堂顧問、資深在地文史工作者吳峻毅指出，修復後的日式空間雖然明亮寬敞，但需要尊重原有的文化，不然很難帶到歷史的關聯性，民眾可能無法理解其歷史意義。目前淡水許多修復後的古蹟空間，如台銀宿舍、時光樹影等，全都變成餐飲場所，遊客只知吃吃喝喝看夕陽，不知其歷史背景。過度商業化會導致古蹟不古、新不新，等到地方有意見就不好了，主管機關應事前做好規劃。

吳峻毅說，建議參考台北市四四南村、北投中心村或三重空軍一村的做法，時常舉辦一些文化活動，而不是僅是賣餐飲或文創商品。另外紅毛城、小白宮、滬尾砲台等已修復經營的地點，應該和日式宿舍群包含多田榮吉故居、木下靜涯舊居、中野宅串聯，整合劃出專屬日式文資地圖索取點。