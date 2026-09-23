淡水中正段日式宿舍群修復再利用　新北市首件公私協力活化模式

位於新北市淡水老街末段的「中正段日式宿舍群」迄今已有105年歷史，曾因年久失修面臨拆除，2011年登錄為歷史建築，市政府透過民間承租並負責修復的方式，今天完工開幕成為極具昭和風情的餐飲火鍋店、烘焙坊。

市政府秘書處處長祝惠美表示，這處日式建築群在日治時期作為淡水郡役所官員宿舍，光復後沿用為台北縣政府與淡水地政事務所的公務員宿舍，始終佇立於淡水河岸默默見證淡水地方行政發展與都市空間變遷。

中正路21巷3號、5號、6號日式宿舍採用公開標租方式，結合民間資金、專業及營運能量，在保存歷史建築的前提下，同時建立後續使用及維護機制，讓民間成為文化資產保存的重要參與者，修復完成後，依建築特色及空間條件導入餐飲及歷史文化展陳，透過持續營運及活用，讓歷史建築不只是保存下來，更能重新進入民眾生活。

從建築修復、傳統工法保存到民間投入及後續營運，淡水中正段日式宿舍群完整呈現文化資產從「保存」到「活化利用」的過程。透過修復延續建築生命，也保留淡水地方發展的歷史記憶，讓老建築在新的時代持續發揮文化價值。

市長侯友宜說，此處具有日式木構建築特色的歷史建築，在保存原有形貌及建築特色的原則下完成修復，成為新北市首件透過民間參與修復再利用的公有文化資產案例，展現公私協力保存文化資產的成果。修復過程更獲文化部文化資產局選定為「2025年日式大木作班」實地教學及參訪場域，使建築修復同時成為傳統工藝傳承的重要實踐。

他還特別期許業者，歷史文化資產的保存與商業經營之間，不能只著重在經營，因為所經營的是對歷史的尊重，這是他最深刻的盼望。

用餐區窗外河景可遠眺淡江大橋。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜（左）由經營團隊導覽介紹日式宿舍建築結構。記者林昭彰／攝影

新北市淡水老街末段的「中正段日式宿舍群」迄今已有105年歷史，曾因年久失修面臨拆除，2011年登錄為歷史建築，市政府透過民間承租並負責修復的方式，今天完工開幕成為極具昭和風情的餐飲火鍋店、烘焙坊。記者林昭彰／攝影

用餐區窗外河景可遠眺觀音山、淡江大橋。記者林昭彰／攝影

絕佳河景用餐區窗外可遠眺觀音山、淡江大橋，新北市長侯友宜（右）笑稱這一區以後一定很搶手、難訂位。記者林昭彰／攝影