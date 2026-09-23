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這縣市比中央早十年推健康幣 還拿下國際級健康城市創新發展獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北推健康幣已10年，該政策榮獲2026年第11屆西太平洋區健康城市聯盟健康城市創新發展獎（Award for Creative Developments in Healthy Cities）殊榮，衛生局團隊今日在市政會議獻獎予市長侯友宜。圖／新北衛生局提供
新北推健康幣已10年，該政策榮獲2026年第11屆西太平洋區健康城市聯盟健康城市創新發展獎（Award for Creative Developments in Healthy Cities）殊榮，衛生局團隊今日在市政會議獻獎予市長侯友宜。圖／新北衛生局提供

衛生福利部宣布今年10月推出全國健康幣政策，事實上，新北市自2016年發展「新北動健康APP」，導入行為經濟學概念，建立健康幣獎勵機制，將市民每次走路、運動、營養及自主健康管理，轉化為可累積及兌換的健康價值。歷經近10年推動，榮獲2026年第11屆西太平洋區健康城市聯盟（Alliance for Healthy Cities, AFHC）健康城市創新發展獎（Award for Creative Developments in Healthy Cities）殊榮，衛生局團隊今日在市政會議獻獎予市長侯友宜，與市民共享榮耀。

新北市衛生局長陳潤秋說明，新北動健康APP讓健康促進從一次性活動轉化為可持續的生活日常，將健康促進、運動、營養、長照、農業、觀光、商圈及城市行銷等跨局處資源全面串聯於同一平台，建立「一項政策、多元局處（One Policy, Multiple Departments）」模式，並透過APP打卡、健走路線及商家兌換等機制，將市民健康行為與社區、運動場館及地方商圈連結，形成「健康行為-健康幣-健康消費-健康經濟-健康城市」的正向循環。

新北市以「新北動健康產業結盟」建立公私協力機制，邀請企業、協會、社區組織及地方商家共同加入健康促進行列，已串聯超過542個合作夥伴，涵蓋運動中心、健康餐飲、便利商店、農會、觀光工廠、科技公司、運動組織及地方商家等，累計提供逾700項、24萬份商品與服務。企業可透過APP向會員行銷，政府則藉由民間資源擴大健康服務量能，形成「政府、產業、市民」三方共贏的健康生態系。

衛生局表示，新北動健康APP目前逾50萬名會員，總累積步行數超過830億步（換算減碳計約1萬1791公噸），全市設有147條健康大步走路線累積超過178萬次打卡，111處公園體健設施更突破430萬次打卡。健康幣累計發放超過6539萬點，顯示健康行為已逐步融入市民生活的成果。

陳潤秋說，健康幣從新北率先實踐，到中央擴大為全國政策，是地方創新帶動國家健康治理的重要里程碑，這次榮獲AFHC國際獎項肯定，不只是一套APP或一枚健康幣，而是新北近10年持續投入健康城市治理所累積的成果。

健康幣 侯友宜 衛生局 運動

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