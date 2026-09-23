守護居民與商家財產安全 平溪地區火災保險補助上路、最高補助2萬元

為兼顧天燈文化發展，並強化平溪地區居民與在地店家的居住安全，新北市政府經濟發展局推動「平溪地區火災保險補助計畫」，即日起受理申請至2027年11月30日止，歡迎符合條件的平溪區居民與商家踴躍提出申請，每件最高可補助保險費新臺幣2萬元，期望透過實質的補貼，減輕在地民眾的經濟負擔，降低潛在意外帶來的風險。

經發局長盛筱蓉表示，平溪地區是臺灣天燈活動的發源地，因在地獨特的天燈文化吸引各國遊客慕名而來，也多次被評為國際上特色節慶活動之一。隨著疫情後觀光解禁，平溪的觀光產業正在逐步回溫，天燈的施放數量也連年遞增，施放天燈所帶來的環境問題及消防安全事故漸漸也成為民眾關心的議題，為此市府特別訂定「新北市天燈永續發展自治條例」，期望於推動地方觀光特色與永續發展之間取得最佳平衡。

在自治條例正式施行前，市府為減輕地方居民與商家對火災風險的隱憂，先行推動「平溪地區火災保險補助計畫」，希望透過補貼保費的方式，鼓勵地方民眾積極投保，以降低意外事故發生時所造成的經濟損失，保障居民及在地店家的生命及財產安全。

經發局說明，本計畫補助對象為平溪地區的建築物所有權人、使用人或承租人，申請人只要持有已完成投保且仍在有效期間的「住宅火災保險」或「商業火災保險」保單，即可向經發局申請補助。其中，住宅火災保險最高可補助1000元、商業火災保險最高可補助2萬元，申請期間自即日起至經費用罄止，符合資格者應於受理期間內，將申請文件親送或郵寄掛號至新北市政府經濟發展局辦理審查。

另為協助平溪地區居民及商家進一步瞭解補助計畫內容及申請流程，經發局已指定專人協助民眾申請作業(02-2960-3456轉5279邱先生)，鼓勵平溪地區居民及商家務必把握時間，及早備妥相關申請文件，讓保障及早生效。