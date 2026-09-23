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新北萬里蟹產系列活動逢中秋4天連假 估湧車潮注意交管及停車

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北萬里蟹產系列活動逢中秋4天連假，估大批車潮交管及停車注意。圖／金山警分局提供
新北萬里蟹產系列活動逢中秋4天連假，估大批車潮交管及停車注意。圖／金山警分局提供

每年9月至11月為萬里蟹盛產季節，野柳、龜吼等漁港及附近海產餐廳將吸引大批饕客嘗鮮，大啖秋蟹美味，今年萬里蟹新北海派系列活動9月19日開跑，至11月29日結束，為期2個多月。因應萬里蟹適逢中秋節4天連續假期，金山警分局規畫交通管制措施，提醒民眾注意。

金山警分局表示，新北市政府漁業處規畫漁夫市集、捕蟹體驗、漁村導覽等多項活動，適合民眾闔家一同前往旅遊體驗，品嘗新鮮漁獲也能玩得盡興。因應萬里蟹適逢中秋節與教師節4天連續假期，活動期間遊客車流將大幅增加，警方為有效疏導交通，規畫相關交通管制措施。

首先，當龜吼漁港內各停車場停滿時，於石角路與海角街口前將實施管制，民眾車輛可至太平洋翡翠灣停車場及龜吼石角濱海停車場停放；野柳地質公園停車場停滿時，港東路望海亭餐廳前將實施管制，民眾車輛可改至玉田路路側停放。

其次，如龜吼漁港及周邊停車場已滿載九成時，將於台2線與石角路口及港東路及玉田路口實施總量管制，禁止車輛進入野柳漁港及龜吼漁港（公車及公務車除外），請民眾改道至玉田路停放後步行進入。

金山警分局提醒用路人，萬里蟹季期間除派員加強交通疏導管制作為，亦將加強取締酒後駕車，請民眾用餐時如有飲用酒類，切記喝酒不開車，遵守交通安全規則，如有餐宴飲酒絕不可駕車，請多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代駕服務」等措施。

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新北萬里蟹產系列活動逢中秋4天連假，估大批車潮交管及停車注意。圖／金山警分局提供

新北萬里蟹產系列活動逢中秋4天連假，估大批車潮交管及停車注意。圖／金山警分局提供
新北萬里蟹產系列活動逢中秋4天連假，估大批車潮交管及停車注意。圖／金山警分局提供

萬里蟹 中秋 車潮 連假 萬里 野柳 龜吼漁港 金山 交通管制

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