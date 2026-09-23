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影／梵谷名畫走進台北街區 文化小旅行在城市日常中發現藝術

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市政府文化局推出台北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「台北文化小旅行 : 梵谷篇」 在台北表演藝術中心正式起跑 ，由台北市長蔣萬安（右）及文化局長蔡詩萍（左）共同揭開設置於台北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫。記者邱德祥／攝影
台北市政府文化局推出台北文化小旅行第一波文化點 ， 完成100處文化點發布，今天「台北文化小旅行 : 梵谷篇」 在台北表演藝術中心正式起跑 ，由台北市長蔣萬安（右）及文化局長蔡詩萍（左）共同揭開設置於台北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫。記者邱德祥／攝影

台北市政府文化局推出「台北文化小旅行：梵谷篇」，今天在台北表演藝術中心正式啟動。台北市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍共同揭開設置於台北表演藝術中心大階梯的梵谷名畫「戴灰色氈帽的自畫像」，為期2個多月的城市文化活動正式展開。

文化局表示，台北文化小旅行自112年10月推出第一波文化點，114年7月完成100處文化點發布。此次「梵谷篇」串聯台北表演藝術中心、松山文創園區、台北市中山堂、天主教聖家堂、台北流行音樂中心等20處文化景點，將梵谷畫作元素融入建築及街區場景，設置「梵谷名畫現蹤點」，邀請民眾實際走訪，跟隨梵谷所到之處，在城市日常中發現藝術。

文化局指出，完成100處文化點後，市府仍持續進行文化景點優化及跨局處合作，透過相關單位定期巡檢、回報及改善，提升台北文化小旅行服務品質。此次更將國際知名藝術作品與城市文化景點結合，讓藝術走出博物館、走進台北日常，透過梵谷作品與文化景點的故事對話，吸引民眾走進街區巷弄。文化局表示，荷蘭梵谷博物館也預計在今年歐洲IP年會分享此次合作計畫，希望透過文森．梵谷的作品與民眾產生共鳴與連結，啟發民眾以不同視角重新看待自己所處的環境。

台北市長蔣萬安致詞表示，台北的文化不只存在於知名地標與觀光景點，城市故事更深藏在每天經過的街道巷弄與生活角落。市府推動「台北文化小旅行」，希望透過100處文化點，邀請市民重新走進熟悉的城市，發現過去可能未曾留意的故事。蔣萬安指出，這次將國際知名的梵谷藝術作品帶進台北、融入城市文化景點，讓藝術走出博物館，成為市民可以親近、參與的生活體驗。邀請民眾跟著梵谷的腳步，在行走與探索之間，以自己的視角重新認識台北，感受自己與這座城市之間的連結。

台北 藝術 蔣萬安

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