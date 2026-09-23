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2026北台灣媽祖文化節 28尊神尊齊聚新莊慈祐宮 喜迎建廟340周年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
2026北台灣媽祖文化節登場，28尊神尊齊聚新莊慈祐宮喜迎建廟340周年。記者王長鼎／攝影
2026北台灣媽祖文化節登場，28尊神尊齊聚新莊慈祐宮喜迎建廟340周年。記者王長鼎／攝影

新北市新莊慈祐宮今天舉辦「2026北台灣媽祖文化節」記者會，恭迎全台28尊神尊會香駐駕至10月8日。開場由啦啦隊帶來活力舞蹈並亮相漢服體驗，新北市政府副秘書長柯慶忠出席與新北市議會議長蔣根煌及市議員蔡健堂等貴賓共同啟動儀式，邀請全民前來感受媽祖祈福盛會。

柯慶忠表示，北台灣媽祖文化節已邁入第23屆，促進縣市宗教文化交流。今年由建廟340周年的新莊慈祐宮值東主辦，攜手民政局規劃文化體驗、漢服換裝、實境解謎及鑽轎腳等系列活動，並祭出總獎金30萬元的短影音、攝影、擲筊與創意扮神比賽。慈祐宮主委陳圓光也指出，難得來自全台10縣市神尊齊聚一堂，歡迎信眾參拜祈福。

明天將率先舉行「三獻古禮大典」，10月3日舉行媽祖平安遶境。9月25日至28日連假期間更推出一系列體驗，穿梭老街體驗漢服與解謎；每天上午10時、下午3時兩場的「鑽轎腳」，每場前1000名可獲限量平安賜福金。

又為推廣廟街產業，新北青年局透過「青年再創Ｘ老店新妝」計畫協助老店翻新。傳承酒家菜的美食餐館「阿爸煮呷」推出點購招牌三呷贈滷蛋；半世紀中藥行「億德堂蔘藥行」追蹤粉專及加入LINE即贈小禮包，歡迎民眾漫步廟街拿好禮。

周邊競賽同步熱烈展開，9月27日「擲筊祈福挑戰賽」當天開放100名現場報名；9月28日舉辦「男神女神裝扮大賽」；9月25日至10月8日則舉辦「百年廟街攝影比賽」與「短影音比賽」，邀請全台攝影愛好者踴躍投稿爭取高額獎金。

民政局說明，今年將慈祐宮與米市巷打造成打卡景點，設置特色燈飾與裝置藝術，完成拍照打卡任務即可免費體驗限定拍貼機，並兌換限量「媽祖護佑平安隨行燈」。活動詳情請至官網查詢

建廟340周年的新莊慈祐宮值東主辦，攜手民政局規劃文化體驗、漢服換裝、實境解謎及鑽轎腳等系列活動，並祭出總獎金30萬元的短影音、攝影、擲筊與創意扮神比賽。記者王長鼎／攝影
建廟340周年的新莊慈祐宮值東主辦，攜手民政局規劃文化體驗、漢服換裝、實境解謎及鑽轎腳等系列活動，並祭出總獎金30萬元的短影音、攝影、擲筊與創意扮神比賽。記者王長鼎／攝影

新北市新莊慈祐宮今天舉辦「2026北台灣媽祖文化節」記者會，恭迎全台28尊神尊會香駐駕至10月8日。開場由啦啦隊帶來活力舞蹈。記者王長鼎／攝影
新北市新莊慈祐宮今天舉辦「2026北台灣媽祖文化節」記者會，恭迎全台28尊神尊會香駐駕至10月8日。開場由啦啦隊帶來活力舞蹈。記者王長鼎／攝影

慈祐宮主委陳圓光指出，難得來自全台10縣市神尊齊聚一堂，歡迎信眾參拜祈福。記者王長鼎／攝影
慈祐宮主委陳圓光指出，難得來自全台10縣市神尊齊聚一堂，歡迎信眾參拜祈福。記者王長鼎／攝影

新北市新莊慈祐宮今天舉辦「2026北台灣媽祖文化節」記者會，恭迎全台28尊神尊會香駐駕至10月8日。開場由啦啦隊帶來活力舞蹈。記者王長鼎／攝影
新北市新莊慈祐宮今天舉辦「2026北台灣媽祖文化節」記者會，恭迎全台28尊神尊會香駐駕至10月8日。開場由啦啦隊帶來活力舞蹈。記者王長鼎／攝影

媽祖 慈祐宮 蔣根煌

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