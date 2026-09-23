淡水河嚴重汙染8年來從6%降至0.3% 侯友宜：2030年「歸零」

淡水河是雙北母親之河，新北市環保局今天在市政會議專案報告八年汙染整治成果。市長侯友宜表示，淡水河嚴重汙染長度比例已從8年前的6%大幅降至0.3%，下一階段以2030年淡水河全流域嚴重汙染「歸零」為目標。環保局長程大維表示，後續將從汙染源及河川環境雙管齊下，透過產業輔導、汙水截流接管、河廊營造及科技執法持續改善。

程大維表示，新北持續依河川汙染指標（RPI）定期監測淡水河各河段，目前除剩餘0.3%的嚴重汙染河段外，其餘河段大多已達未受汙染或稍受汙染等級。

程大維指出，淡水河水質改善除了反映在數據，民眾最直接的感受其實是「臭味」，過去部分沿岸居民一開窗就能聞到河川異味，隨著汙染降低、臭味改善，民眾對淡水河的印象也逐漸改變，從過去覺得髒、臭，慢慢願意把河岸當成休閒空間，更與八里、淡水等地的水域活動品質息息相關。

剩餘0.3%要在2030年歸零，程大維說，後續除持續進行河廊營造、改善河川水體環境，也要從汙染源端著手，加速產業清潔生產及汙染減量，並透過科技執法強化稽查。

侯友宜表示，新北市8年環境治理以「乾淨、清新、淨零、永續」為4大目標，新北已成為工業無煤城市，未來仍要持續改善空氣品質及噪音等環境問題。

侯友宜說，透過AI科技強化環境稽查，近年噪音汙染已下降35%，其中工地噪音更下降50%；未來也會持續運用科技提升環境治理效率，讓汙染從被動查處走向主動預警。

在環境整頓方面，五股垃圾山整頓期間輔導納管677家工廠，找回60公頃綠地；里環境認證累計826個績優里，列管髒亂點減少65%，並完成350座公廁及51座性別友善廁所改造。

侯友宜表示，8年環境翻轉不是終點，下一個8年要持續守住環境基本功、加速淨零轉型，讓新北空氣更好、河川更清、城市更永續宜居。