無車日公車免費搭 雙北運量增1成

響應九二二世界無車日，雙北交通局昨推出公車免費搭優惠，昨天雙北公車整體運量較平日增加一成，帶動民眾響應，透過實際體驗，讓更多人發現公共運輸的便利，將綠色通勤融入日常生活。

昨天是上班、上學日，雙北交通局與公車業者全力動員，針對尖峰時段候車人潮較多、易發生乘客無法上車的站點，派員現場觀察候車及搭乘情形，同時加強免費搭乘宣導，並與業者保持即時聯繫，視實際需求協調車輛調度，讓民眾不只享有免費優惠，更能安心、順暢搭車。

新北交通局統計，配合九月十九至二十二日世界無車日免費搭乘活動，捷運三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌整體運量較平日成長約百分之十，提升民眾搭乘公共運輸的意願。

交通局同步加強YouBike車輛調度，微笑單車公司提前增加捷運站周邊場站車輛配置，針對捷運站出口及公車站周邊場站加強車輛運補，讓民眾搭公車、捷運後，能便利轉乘YouBike，完成通勤最後一哩路。

新北交通局長鍾鳴時說，感謝雙北市民熱情響應，也感謝公車業者、第一線駕駛長及YouBike調度人員的辛勞付出，讓活動順利推動。

北市府則邀請市府同仁、學校及企業響應，市府初步統計約有二千名員工參與綠運輸通勤，全市高中、國中及國小學生也響應低碳通學。內科企業昨有超過一點五萬名企業員工響應，除參加公車免費搭乘活動，也透過共乘、自行車方式響應。

北市交通局也趁國際無車日推出十條免費公車小旅行，串聯全市特色景點，透過公車探索城市，也重新認識台北綿密的公共運輸路網，將一次新的體驗轉化為新的移動選擇。