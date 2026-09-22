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北市：學校廚餘減量多元推進 引導深耕健全飲食

中央社／ 台北22日電

北市教育局今天表示，推動高級中等以下學校廚餘減量，評比指標包含教育推動，並不僅於減量，藉此鼓勵學校從供餐、用餐等多元面向進行，並頒獎鼓勵持續深耕健全飲食。

市長選舉接近，北市推動廚餘減量引起關注，遭疑加重老師工作量。教育局長湯志民澄清，「台北市公私立高級中等以下學校廚餘減量評比獎勵實施計畫」是採用獎勵方式推行，目的、面向多元，旨在引導學校從源頭精進菜單、精準備餐，並培養學生適量取餐、養成惜食習慣，同時結合營養、食農與環境教育多元推進。

教育局體育及衛生保健科科長莊博如說，評比指標有3大類，包含「當學期每日人均廚餘量平均值」占4成、「當學期人均廚餘量減少比例」占3成，還有「營養教育及惜食教育推動情形」占3成。

她說，有意願參與此計畫的學校，每天應到「營養午餐網站專區」登入並完成當天廚餘數據登載，然後在2波期限前上傳惜食成果，並將成果報給教育局及檢附相關紀錄表，據以提出申請；最後由廚餘減量評選委員會進行評選，每學期辦理一次，初審通過進入複審，再公告獲獎名單。

莊博如說，獲獎學校除了獎狀、敘獎，榮獲「標竿金質獎」，中央廚房及自設廚房（含熱食部）學校可獲新台幣40萬元獎金，外訂桶餐學校最高30萬元。獎金用途應專款專用，持續深耕此計畫的多元目的。

教育局補充，菁英銀質獎的獎金分別是20萬元、10萬元；惜食推手獎為8萬元、5萬元，以及減量進步獎為2萬元、1萬元。

廚餘 北市 學校

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