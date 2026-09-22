2026新北油飯節開始報名 古早炊香、當代豐味雙組別同場飄香競技

一口油飯，吃得到老手藝，也嚐得到新創意！新北市政府市場處22日舉辦「2026新北油飯節」宣傳記者會，由劉和然副市長宣布本屆競賽正式開跑。今年以「古早炊香組」及「當代豐味組」雙組別徵件，總獎金高達72萬元，廣邀新北市市場攤商、小吃店、餐廳及飯店業者端出拿手油飯，一起用好味道，展現新北在地飲食文化兼具傳承與創新的多元風貌，也拚出新北油飯新高度。

劉和然副市長表示，油飯與台灣人的生活緊密相連，從節慶祭祀、彌月喜慶到日常餐桌，都承載著團聚、祝福與分享的情感，新北市幅員廣大、族群多元，各地店家也發展出不同的配料、口感與製作手路。劉副市長強調，新北油飯節讓默默深耕地方的傳統職人被更多人看見，也鼓勵餐飲業者運用創意，為熟悉的油飯開展新的可能，讓這份經典滋味持續傳承。

經濟發展局長盛筱蓉指出，首屆新北油飯節獲得店家與民眾熱烈迴響，今年競賽再升級，以雙組別讓傳統功夫與創意料理各有舞台。「古早炊香組」著重風味口感及經典特色，鼓勵老店、市場攤商與小吃店端出世代累積的傳統功夫；「當代豐味組」則著重食材外觀及創意表現，邀請餐廳與飯店業者從食材搭配、料理技法及呈現方式重新演繹油飯，讓傳統滋味也能展現當代餐飲風格。

今日記者會料理秀由阿潘功夫油飯陳老闆以油蔥爆香、油飯拌香，重現傳統油飯最具代表性的「炊香」；陳昆煌Jerry主廚則運用蛋皮、海苔、鰻魚、烏魚子等食材，製作「豐味烏金如意捲」，兩位料理人同步展演、交流對油飯的理解，讓現場一次看見「古早炊香」與「當代豐味」的雙重魅力。

2025新北油飯節金賞店家「阿潘功夫油飯」陳老闆表示，傳統油飯看似樸實，但從糯米口感、油蔥香氣到火候掌握，每個環節都需要經驗與細心。他也表示，去年獲得新北油飯節金賞後，店家知名度明顯提升，除了原有熟客持續支持，也有從各地專程前來購買的民眾，油飯常常提早銷售一空，感謝市府透過新北油飯節替在地店家搭起舞台，讓默默做了多年的傳統手藝，有機會被更多人看見、吃到，也把買氣帶進店裡。

市場處長李長奎補充，本屆競賽總獎金72萬元，凡隸屬新北市轄內、販售油飯之店家、餐廳及飯店皆可報名。「古早炊香組」以老店、市場攤商及小吃店為主；「當代豐味組」則以餐廳、飯店業者為主，報名期間自115年9月22日至10月16日止。

完成資格審查後，將於「新北Vote」網路投票系統開放民眾票選，並依網路票選40%及專家現地評鑑60%計算總成績，遴選兩組入圍店家，後續入圍店家也會以現場烹飪進行決選；此外，各組網路票選最高票店家也將另獲頒「人氣獎」，讓民眾一起選出心目中的油飯好味道。