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行動咖啡車應援慶祝 汐止區崇德國小提前歡度教師節
9月28日教師節就要到了，汐止區崇德國小家長會別出心裁，今(22)日，安排了行動咖啡車來到校園，祝老師們教師節快樂，感謝他們一年來的辛苦付出，對於一早來到校園就能夠喝到一杯現煮咖啡，老師們都好開心。
慶祝教師節的方式很不一樣，今天一早就看到行動咖啡車在運動場旁，老師們開心的排隊，點咖啡或是茶飲料，現場提供六種不同的飲品，現點現做，有美式黑咖啡、法式經典可可歐蕾、日式鴛鴦焙茶拿鐵等等，老師們都好開心。
崇德國小家長會長張驥表示，教師節，學校以往都是給老師一份禮品，但是想要有不同的嚐試，今年就以行動咖啡車的方式，讓老師覺得可能有點趣味又有點溫馨的感覺，老師的反應都很不錯。
崇德國小校長黃裕斌提到，今天是崇德的敬師月活動，非常感謝家長會提供這麼好的行動咖啡車來到校園，讓老師們在一早就能喝一杯咖啡，非常感謝家長會的支持，也希望大家能夠到崇德走走，有非常好的螢火蟲步道。
崇德國小老師說，一早行動咖啡車進駐校園，專門為老師們提供服務，覺得家長會真的很用心，一大早，在教師節前夕，能夠喝一杯冰涼的咖啡，很棒喔。
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