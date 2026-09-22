快訊

三商家購分割零售事業 明年轉型投控

台股槓桿升溫 金管會雙線出手：四貸同堂、違約交割一起管

中職／是真的！桃猿單局2全壘打+2三壘打 締造聯盟空前紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

行動咖啡車應援慶祝 汐止區崇德國小提前歡度教師節

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
家長會別出心裁慶祝教師節，祝福老師們教師節快樂。圖／觀天下有線電視提供
家長會別出心裁慶祝教師節，祝福老師們教師節快樂。圖／觀天下有線電視提供

9月28日教師節就要到了，汐止區崇德國小家長會別出心裁，今(22)日，安排了行動咖啡車來到校園，祝老師們教師節快樂，感謝他們一年來的辛苦付出，對於一早來到校園就能夠喝到一杯現煮咖啡，老師們都好開心。

慶祝教師節的方式很不一樣，今天一早就看到行動咖啡車在運動場旁，老師們開心的排隊，點咖啡或是茶飲料，現場提供六種不同的飲品，現點現做，有美式黑咖啡、法式經典可可歐蕾、日式鴛鴦焙茶拿鐵等等，老師們都好開心。

崇德國小家長會長張驥表示，教師節，學校以往都是給老師一份禮品，但是想要有不同的嚐試，今年就以行動咖啡車的方式，讓老師覺得可能有點趣味又有點溫馨的感覺，老師的反應都很不錯。

崇德國小校長黃裕斌提到，今天是崇德的敬師月活動，非常感謝家長會提供這麼好的行動咖啡車來到校園，讓老師們在一早就能喝一杯咖啡，非常感謝家長會的支持，也希望大家能夠到崇德走走，有非常好的螢火蟲步道。

崇德國小老師說，一早行動咖啡車進駐校園，專門為老師們提供服務，覺得家長會真的很用心，一大早，在教師節前夕，能夠喝一杯冰涼的咖啡，很棒喔。

汐止 咖啡 德國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師節將屆花蓮縣送大禮 敬師禮金大幅加碼到2000元

敬師微電影唱名成績、勾肩安慰 全教產：恐踩紅線

教長祝教師節快樂！師鐸獎得主可帶薪出國進修 明年推教學創新計畫

卓榮泰：教師身心諮商列未來重點 另周全討論考核辦法

相關新聞

兒虐案遭沈伯洋等綠委控與加害者站同邊 北市教育局反擊

民進黨台北市長參選人沈伯洋、立委林月琴今舉行「幼兒園不當對待案件受害家長控訴北市府制度漏洞」記者會，控訴北市府面對近日重大兒少事件與加害者站同邊。

北市議會審查預算 蔣萬安慰問贈水果…簡舒培問「有藍莓嗎」

台北市長蔣萬安下午赴議會各委員會送橘子、蘋果，感謝議員們審查預算辛勞。議員簡舒培曾在總質詢時因教育局營養午餐水果只配3粒藍莓，與市府交鋒，簡舒培見到蔣萬安時，還特別問「有藍莓嗎？」引發現場一陣笑聲。

新北油飯節今開跑總獎金達72萬 古早炊香、當代豐味雙組別同場競技

2026新北油飯節競賽今天正式開跑，今年分為古早炊香組及當代豐味組，報名自今天起至10月16日止，邀請新北市市場攤商、小吃店、餐廳飯店業者端出拿手油飯參賽，總獎金高達72萬元，透過網路票選及專家評鑑遴選，一起選出心目中的油飯好味道。

2026新北油飯節開始報名 古早炊香、當代豐味雙組別同場飄香競技

一口油飯，吃得到老手藝，也嚐得到新創意！新北市政府市場處22日舉辦「2026新北油飯節」宣傳記者會，由劉和然副市長宣布本屆競賽正式開跑。今年以「古早炊香組」及「當代豐味組」雙組別徵件，總獎金高達72萬元，廣邀新北市市場攤商、小吃店、餐廳及飯店業者端出拿手油飯，一起用好味道，展現新北在地飲食文化兼具傳承與創新的多元風貌，也拚出新北油飯新高度。

國際無車日雙北免費搭公車 北市交通局：尖峰同期成長10%

為了響應國際無車日，雙北市交通局今推出雙北公車免費搭活動，北市交通局表示，雙北轄管市區公車共計719條路線、5842輛公車，當日全面提供免費搭乘，經統計上午尖峰時間旅客乘車狀況，較上周成長10％。

苦等20分鐘！她怨後到客喊「我70歲」秒入座 汐止名店認禮遇長輩

新北汐止知名「華姐麵店」近日因一項敬老措施引發討論。一名女顧客表示，自己前往店內用餐，依規定抽取號碼牌等待20多分鐘，前方仍有2組客人尚未點餐，沒想到一名較晚到場的顧客向店員表示「我70歲了，難道不能優惠我先點餐嗎？」隨後便獲准插隊入座。雖然事後得知店內確實提供70歲以上長者優先點餐服務，但她質疑當下未確認年齡，恐讓善意遭到濫用。對此，業者也出面回應，未來將加強把關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。