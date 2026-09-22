顧環境、關懷弱勢 汐止區金龍里長陳美麗獲雙獎牌肯定

真的很不容易，汐止區金龍里最近喜事連連，里長陳美麗同時榮獲特優里長以及資深里長獎，而且這幾年更帶著志工連年拿到了里環境認證五星級，今年也獲得五星11連霸，身為汐止區最資深女里長，他也感謝志工們的支持，未來將持續顧環境、也照顧里內弱勢。

金龍里長陳美麗表示，民國87年當第一屆的里長，已經七屆了，這次內政部只要年滿六屆、65歲以上，就會頒發慰問金跟獎牌，這次有榮獲到很高興，當里長將近30年的歲月，青春都在金龍里，因為金龍里是從自己當里長開始才有的里，所以一直都很認真，把金龍里當作是自己的家。還有也要感謝巡守隊、環保義工、鄰長，有他們的共同努力，把金龍公園、里環境做的很好，治安也做的很好，巡守隊也很認真在巡查，為了金龍里的治安，所以也得了很多的獎，內政部的標竿社區也得了四次，就因為有他們的認真，里長才有機會得獎。

陳美麗提到，這次很高興，一次拿了3個獎，一個是資深里長、一個是特優里長，還有一個是環境認證五星級，其中環境已經是11連霸，除了環境也很重視社福，因為里內有做資源回收，回饋金都是用在小朋友的獎學金、老人共餐，以及里內低收入戶還有一些弱勢家庭。

志工說，跟著美麗里長已經10幾年了，她真的很注重環境，所以今年又拿到了環境五星級，另外在照顧弱勢也很用心，像是惜福麵包就發了好幾年，二、四、六都會發惜福麵包，對於里長拿到特優里長獎，也替她高興。