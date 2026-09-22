淡水區自強路92巷口交通瓶頸 議員、里長會勘改善

淡水區民權路與自強路92巷口，長期面臨交通壅塞與路面破損問題，為解決通勤族與在地居民的困擾，新北市議員陳家琪邀集交通局等單位進行現場會勘。由於這裡是連接台二線與福德里的往返台北重要路口，因此針對此路段的道路標線，以及機車停等位置及空間等問題，與福德里長進行討論，希望能夠改善。

新北市議員陳家琪表示，近期接獲福德里長與里民的陳情，指出該處路面有破損情況，且車在面臨自強路左轉進到民權路時，常因缺乏妥善規劃與儲車空間不足，產生壅擠現象。陳家琪強調，會勘中已要求淡水區公所先行對路面進行初步改善，並請交通局評估取消路口原有的機車停等區，移到後方較寬廣的位置，並且增加該區域的儲車空間，同時，考量到目前車道路寬足夠，她也責成交通局回去評估再增設一個車道，以舒緩上下班的龐大車流。

針對地方上的期盼與安全疑慮，福德里長吳穎綸表示，非常感謝陳家琪議員協助辦理此次會勘，為鄉親積極爭取路面與交通改善。吳穎綸特別指出，目前的機車停等區剛好位於下坡路段，騎士在該處等待紅綠燈時具有一定的危險性，因此希望能將現有停等區消除，並往後方地勢較為平坦的路面重新劃設機車待轉區。此外，他也期盼下坡路段能順利增加為3個車道，藉由提供更多的儲車空間，讓大家行車與下去的路徑能更加順暢，進而避免尖峰時段出門上班時發生交通回堵的問題。期盼透過各單位的綜合評估與道路重新劃設，能徹底提升自強路口的交通安全與整體順暢度。