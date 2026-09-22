瑞芳東和社區成果發表 多元課程凝聚里民情感

瑞芳區東和社區發展協會舉辦今年度的美食班、歌唱班及舞蹈班聯合成果發表會，吸引近百位居民參與。現場美食班準備炒米粉、肉羹湯，歌唱班接力歡唱，舞蹈班也帶來精彩演出，透過「有吃、有看」的熱鬧活動，展現社區課程成果，也凝聚居民情感。

胡志宏擔任社區發展協會理事長近4年，期間持續推動社區活化，爭取市府、中油及台電等資源，辦理防災、節能減碳、防詐騙宣導及各項特色活動，也結合瑞芳國小推動「社區冒險誌」等多元課程，讓社區居民及學童有更多學習與交流的機會。

胡志宏表示，這幾年跟著東和里長周樹木學習地方事務，從社區工作中累積經驗，也感謝議員、里長及志工夥伴一路支持。隨著投入地方公共事務，胡志宏已登記參選新北市第五屆東和里里長，希望將過去在社區服務的經驗延續到里內，持續關注居民需求。

胡志宏表示，若有機會服務里民，將延續周樹木里長推動的老人共餐、弱勢關懷、獎助學金、資源回收及環境綠化等工作，並持續爭取地方建設，讓既有服務無縫接軌，陪伴東和里持續發展。