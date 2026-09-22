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瑞芳區猴硐車站告別上樓再下樓 三座電梯啟用更便利

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
隨著無障礙設施完善，將讓更多旅客能便利走進猴硐，探索貓村、煤礦博物園區及周邊山城風景。圖／觀天下有線電視提供
隨著無障礙設施完善，將讓更多旅客能便利走進猴硐，探索貓村、煤礦博物園區及周邊山城風景。圖／觀天下有線電視提供

臺鐵猴硐車站無障礙環境再升級，站房及第一、第二月台共3座電梯今(22)日正式啟用，讓旅客告別過去「上樓再下樓」的乘車動線，輪椅使用者、長者、親子家庭及攜帶行李的旅客，都能更安全、便利地往返車站與月台。

過去旅客抵達猴硐車站後，須由一樓廣場經樓梯上到二樓大廳，再下樓前往月台，對行動不便者及推嬰兒車、攜帶大型行李的旅客較為不便。此次工程分別於站房、第一月台及第二月台設置電梯，改善垂直通行動線，讓不同年齡及行動需求的旅客都能更輕鬆搭乘火車。

本工程自112年12月11日開工，經費約3,880萬元，除增設3座電梯，也同步改善樓梯、雨遮、通道及照明等設施，全面提升車站通行環境。

交通部主任秘書沈慧虹表示，無障礙環境並非少數人的需求，從推嬰兒車的父母、行動不便的長者，到攜帶行李的旅客，都需要安全便利的交通服務。猴硐車站電梯啟用，正是鐵路無障礙環境持續升級的具體成果。

猴硐兼具百年礦業歷史與貓村特色，是旅客造訪新北山城的重要觀光據點。115年1月至7月，猴硐車站每日平均進出站人次約1,145人，假日期間更達約1,663人。隨著無障礙設施完善，將讓更多旅客能便利走進猴硐，探索貓村、煤礦博物園區及周邊山城風景。

臺鐵公司也將持續以旅客需求為核心，改善車站無障礙設施及旅運環境，讓鐵路成為連結地方文化、觀光景點與旅客生活的重要橋梁，提供旅客更安全、便利及友善的鐵路旅遊體驗。

猴硐 瑞芳 電梯

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