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兒虐案遭沈伯洋等綠委控與加害者站同邊 北市教育局反擊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨立委林月琴（左三）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）及台北市議員簡舒培（右三）今天陪同家長舉行記者會，批評台北市政府對兒少保護制度存在系統性問題，不能只在事後重罰業者，應從通報、調查、預防到受害家庭協助等環節全面檢討。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林月琴（左三）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）及台北市議員簡舒培（右三）今天陪同家長舉行記者會，批評台北市政府對兒少保護制度存在系統性問題，不能只在事後重罰業者，應從通報、調查、預防到受害家庭協助等環節全面檢討。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋、立委林月琴今舉行「幼兒園不當對待案件受害家長控訴北市府制度漏洞」記者會，控訴北市府面對近日重大兒少事件與加害者站同邊。

教育局長湯志民表示，案件從嚴從重從速依法完成調查，情節重大者處以終身不得擔任教保服務員、廢止園所設立許可並開罰，也持續提供受影響幼兒及家庭專業輔導、心理支持、安置轉園及相關資源與服務。

教育局指出，目前三案均依幼兒及家庭實際需求提供後續支持，培諾米達案共有5名幼兒接受專業輔導，目前均已完成服務；幼佳案有1名幼兒申請心理諮商補助，一次補助3名幼生家長，包含門診補助、心理諮商補助，共6萬1300元，已完成核撥；夏莉絲案目前有9名幼兒持續接受專業輔導，另有4名幼兒家長提出心理諮商補助申請，後續將依家長檢具單據辦理補助，不該以去脈絡的不實指控，惡意抹煞同仁付出，

教育局強調，北市訂有全國唯一「教保服務機構需要協助幼兒專業輔導服務方案」，針對違法對待案件受影響幼兒優先開案，由專業人員依個別需求提供輔導；市府會持續掌握每一位幼兒及家庭的需求，提供必要的專業輔導及心理支持，陪伴孩子與家庭走過後續復原過程。

針對沈伯洋稱「中央可以修法、但地方怠於執行」但中央至今未立法強制幼兒園全面裝設監視錄影設備，地方沒有法律依據，教育局在相關會議多次提出修法建議，且已對此兩度正式函請中央至今未有下文，也呼籲沈伯洋、林月琴委員，與其開記者會重複不實指控，更應提出強制裝設監視器的法案，才能真正落實兒少保護。

教育局說，所有調查結果都有提供給每位當事人，而且為保障受害者個資，會依法對報告內非關該當事人的部分進行去識別化，所以每位當事人拿到的都是針對他個人的客製化報告，進入國賠訴訟後，市府為同樣保障個資，已以密件形式提供法院，並由法院依相關法規審酌由當事人閱覽，所謂市府「不提供」、「不讓家長找證據」絕非事實。

教育局指出，對兒少保護案件都主動依法公告裁罰資訊，也率先建置教保服務人員消極資格相關公告專區，提升資訊透明、保障家長知的權利；園所即使後續更名，都能從既有裁罰紀錄查到，不會因更名而消失。

針對沈伯洋指控「怠惰的公務人員、傲慢的公務員」，教育局表示，絕不接受對長期投入兒少保護工作基層同仁污衊，兒少保護案件涉及大量影像檢視、訪談、家長聯繫、證據整理、跨局處協調及後續輔導，相關受理、調查、外部專家委員認定及裁處均依法定程序辦理，不是空口一句「怎麼想都不合理」就能解決，也不因是否有民意代表關切而影響調查標準或處理程序。

兒虐 沈伯洋 綠委

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