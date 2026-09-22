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北市議會審查預算 蔣萬安慰問贈水果…簡舒培問「有藍莓嗎」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會各委員會送橘子、水果，感謝議員們審查預算辛勞。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會各委員會送橘子、水果，感謝議員們審查預算辛勞。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會各委員會送橘子、蘋果，感謝議員們審查預算辛勞。議員簡舒培曾在總質詢時因教育局營養午餐水果只配3粒藍莓，與市府交鋒，簡舒培見到蔣萬安時，還特別問「有藍莓嗎？」引發現場一陣笑聲。

台北市議會近期密集開會審查總預算案，市長蔣萬安按照慣例下午分赴交通、警衛、財建、民政等委員會送橘子等水果，感謝議員們審查預算的辛勞。蔣萬安到交通委員會時，第一召集人、國民黨議員張斯綱回贈市長一塊雞排，有議員說，市長不能吃啊，要維持身材。

台北市議會日前在總質詢最後一天，簡舒培質詢營養午餐只有3顆「小藍莓」直呼太荒謬，當時教育局長湯志民答詢說「這藍莓是比較大顆」，挨轟硬拗，簡舒培還酸說「是跟你的頭一樣大顆嗎」。

蔣萬安到民政委員會送水果時，碰到簡舒培，簡舒培說有藍莓嗎？蔣萬安笑而不答，一旁的議長戴錫欽替蔣萬安說，「沒有」。

蔣萬安 簡舒培 藍莓

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