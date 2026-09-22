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新北油飯節今開跑總獎金達72萬 古早炊香、當代豐味雙組別同場競技

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市副市長劉和然與經發局長盛筱蓉宣布今年新北油飯節正式開跑。記者黃子騰／攝影
新北市副市長劉和然與經發局長盛筱蓉宣布今年新北油飯節正式開跑。記者黃子騰／攝影

2026新北油飯節競賽今天正式開跑，今年分為古早炊香組及當代豐味組，報名自今天起至10月16日止，邀請新北市市場攤商、小吃店、餐廳飯店業者端出拿手油飯參賽，總獎金高達72萬元，透過網路票選及專家評鑑遴選，一起選出心目中的油飯好味道。

新北市副市長劉和然今天主持油飯節競賽啟動儀式時表示，油飯與台灣人的生活緊密相連，從節慶祭祀、彌月喜慶到日常餐桌，都承載著團聚、祝福與分享的情感，新北市幅員廣大、族群多元，各地店家也發展出不同的配料、口感與製作手路。劉和然強調，新北油飯節讓默默深耕地方的傳統職人被更多人看見，也鼓勵餐飲業者運用創意，為熟悉的油飯開展新的可能，讓這份經典滋味持續傳承。

經發局長盛筱蓉指出，首屆新北油飯節獲得店家與民眾熱烈迴響，今年競賽再升級，以雙組別讓傳統功夫與創意料理各有舞台。古早炊香組著重風味口感及經典特色，鼓勵老店、市場攤商與小吃店端出世代累積的傳統功夫；當代豐味組則著重食材外觀及創意表現，邀請餐廳與飯店業者從食材搭配、料理技法及呈現方式重新演繹油飯，讓傳統滋味也能展現當代餐飲風格。

今日記者會也上演料理秀，阿潘功夫油飯陳老闆以油蔥爆香、油飯拌香，重現傳統油飯最具代表性的炊香；Jerry主廚陳昆煌則運用蛋皮、海苔、鰻魚、烏魚子等食材，製作豐味烏金如意捲，展現古早炊香與當代豐味的雙重魅力。

獲得2025新北油飯節金賞的阿潘功夫油飯陳老闆表示，傳統油飯從糯米口感、油蔥香氣到火候掌握，每個環節都需要經驗與細心。去年獲得新北油飯節金賞後，店家知名度明顯提升，除了原有熟客持續支持，也有從各地專程前來購買的民眾，油飯常常提早銷售一空，感謝市府透過新北油飯節替在地店家搭起舞台，讓傳統手藝有機會被更多人看見、吃到，也把買氣帶進店裡。

市場處長李長奎表示，本屆油飯節競賽總獎金72萬元，凡隸屬新北市轄內、販售油飯之店家、餐廳及飯店皆可報名。古早炊香組以老店、市場攤商及小吃店為主；當代豐味組則以餐廳、飯店業者為主，報名期間自9月22日至10月16日止。完成資格審查後，將於新北Vote網路投票系統開放民眾票選，並依網路票選40%及專家現地評鑑60%計算總成績，遴選兩組入圍店家，後續入圍店家也會以現場烹飪進行決選；此外，各組網路票選最高票店家也將另獲頒人氣獎，讓民眾一起選出心目中的油飯好味道。

新北市油飯節今天正式開跑。記者黃子騰／攝影
新北市油飯節今天正式開跑。記者黃子騰／攝影

阿潘功夫油飯陳老闆現場炸油蔥。記者黃子騰／攝影
阿潘功夫油飯陳老闆現場炸油蔥。記者黃子騰／攝影

阿潘功夫油飯陳老闆(左)與Jerry主廚陳昆煌端出精心製作的油飯。記者黃子騰／攝影
阿潘功夫油飯陳老闆(左)與Jerry主廚陳昆煌端出精心製作的油飯。記者黃子騰／攝影

Jerry主廚陳昆煌製作豐味烏金如意捲。記者黃子騰／攝影
Jerry主廚陳昆煌製作豐味烏金如意捲。記者黃子騰／攝影

阿潘功夫油飯陳老闆(左)與Jerry主廚陳昆煌同場競技。記者黃子騰／攝影
阿潘功夫油飯陳老闆(左)與Jerry主廚陳昆煌同場競技。記者黃子騰／攝影

劉和然表示油飯與台灣人的生活緊密相連，從節慶祭祀、彌月喜慶到日常餐桌，都承載著團聚、祝福與分享的情感。記者黃子騰／攝影
劉和然表示油飯與台灣人的生活緊密相連，從節慶祭祀、彌月喜慶到日常餐桌，都承載著團聚、祝福與分享的情感。記者黃子騰／攝影

油飯 獎金 新北

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