新北油飯節今開跑總獎金達72萬 古早炊香、當代豐味雙組別同場競技

2026新北油飯節競賽今天正式開跑，今年分為古早炊香組及當代豐味組，報名自今天起至10月16日止，邀請新北市市場攤商、小吃店、餐廳飯店業者端出拿手油飯參賽，總獎金高達72萬元，透過網路票選及專家評鑑遴選，一起選出心目中的油飯好味道。

新北市副市長劉和然今天主持油飯節競賽啟動儀式時表示，油飯與台灣人的生活緊密相連，從節慶祭祀、彌月喜慶到日常餐桌，都承載著團聚、祝福與分享的情感，新北市幅員廣大、族群多元，各地店家也發展出不同的配料、口感與製作手路。劉和然強調，新北油飯節讓默默深耕地方的傳統職人被更多人看見，也鼓勵餐飲業者運用創意，為熟悉的油飯開展新的可能，讓這份經典滋味持續傳承。

經發局長盛筱蓉指出，首屆新北油飯節獲得店家與民眾熱烈迴響，今年競賽再升級，以雙組別讓傳統功夫與創意料理各有舞台。古早炊香組著重風味口感及經典特色，鼓勵老店、市場攤商與小吃店端出世代累積的傳統功夫；當代豐味組則著重食材外觀及創意表現，邀請餐廳與飯店業者從食材搭配、料理技法及呈現方式重新演繹油飯，讓傳統滋味也能展現當代餐飲風格。

今日記者會也上演料理秀，阿潘功夫油飯陳老闆以油蔥爆香、油飯拌香，重現傳統油飯最具代表性的炊香；Jerry主廚陳昆煌則運用蛋皮、海苔、鰻魚、烏魚子等食材，製作豐味烏金如意捲，展現古早炊香與當代豐味的雙重魅力。

獲得2025新北油飯節金賞的阿潘功夫油飯陳老闆表示，傳統油飯從糯米口感、油蔥香氣到火候掌握，每個環節都需要經驗與細心。去年獲得新北油飯節金賞後，店家知名度明顯提升，除了原有熟客持續支持，也有從各地專程前來購買的民眾，油飯常常提早銷售一空，感謝市府透過新北油飯節替在地店家搭起舞台，讓傳統手藝有機會被更多人看見、吃到，也把買氣帶進店裡。

市場處長李長奎表示，本屆油飯節競賽總獎金72萬元，凡隸屬新北市轄內、販售油飯之店家、餐廳及飯店皆可報名。古早炊香組以老店、市場攤商及小吃店為主；當代豐味組則以餐廳、飯店業者為主，報名期間自9月22日至10月16日止。完成資格審查後，將於新北Vote網路投票系統開放民眾票選，並依網路票選40%及專家現地評鑑60%計算總成績，遴選兩組入圍店家，後續入圍店家也會以現場烹飪進行決選；此外，各組網路票選最高票店家也將另獲頒人氣獎，讓民眾一起選出心目中的油飯好味道。

新北市油飯節今天正式開跑。記者黃子騰／攝影

阿潘功夫油飯陳老闆現場炸油蔥。記者黃子騰／攝影

阿潘功夫油飯陳老闆(左)與Jerry主廚陳昆煌端出精心製作的油飯。記者黃子騰／攝影

Jerry主廚陳昆煌製作豐味烏金如意捲。記者黃子騰／攝影

阿潘功夫油飯陳老闆(左)與Jerry主廚陳昆煌同場競技。記者黃子騰／攝影