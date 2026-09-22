2026臺北詩歌節「方塊字的歡聚」9/27開跑

照片為作家孫大川，取自臺北市政府

由臺北市文化局主辦的「臺北詩歌節」自9月27日正式起跑，並於21日在華山文創園區Magic Box 魔術方塊數位故事館舉辦活動起跑記者會。今年詩歌節由詩人羅智成策畫，以「方塊字的歡聚」為核心概念，聚焦華語詩人的詩歌創作表現，自9月底至10月中旬展開一系列活動，邀請民眾一起在臺北感受華語詩歌綻放的無窮魅力。本次活動規劃了開幕之夜、15場次推廣活動、詩歌市集，更匯聚臺港星馬逾90位詩人參與。

記者會由作家宇文正擔綱主持，作家孫大川立即吟唱卑南歌謠片段開場，為現場來賓先為現代詩開幕之夜的表演一睹為快。文化局蔡詩萍局長致詞時表示聽大川老師唱歌，彷彿過去在他家鄉拜訪的往事歷歷在目。舉辦臺北詩歌節，希望開創屬於「臺北的文藝復興」——讓詩歌走進大眾的日常生活，而不只是小眾、菁英的活動。在個人創作的孤獨之外，也能有個場合，讓大家聚在一起吟詩唱歌。他更讚賞本次詩人羅智成策展主題「方塊字的歡聚」，意味著每個方塊字與方塊字之間，擁有著無限的組合形式與巧思。在此代表蔣萬安市長向詩人們問好致敬。

接著由策展人、詩人羅智成致詞，他表示臺北詩歌節今年已經26歲了，自己第一次籌辦是2002年，上一次則是2010年——已經超過16年。今年受到很多朋友幫助，例如現代詩開幕之夜、當代詩人作品朗讀的音樂設計何康國教授，或者剛剛開場吟唱的孫大川。總策畫封德屏則是自己的安全感來源，背後的文訊團隊給予給予很多幫助。

總策畫、文訊封德屏社長表示很榮幸能夠承辦本次臺北詩歌節，文訊團隊用百分之一百二十的努力去迎戰羅智成的奇妙構想。臺北市擁有全臺最得天獨厚的資源，更有一甲子以上的臺北現代詩歌空間，例如知名的明星咖啡館外，有著詩人周夢蝶的舊書攤；或者「藍星詩社」在中山堂的露天茶座，一群學院派詩人們完成了構想；又或者走到濟南路上的成功中學，紀弦正是在此創立了「現代派」詩社；或者臺北的臺灣大學、政治大學等大學，則有各種詩派、詩刊創立。可以說臺北擁有最悠久的現代詩傳統，也見證了現代詩最多元、最包容的發展。她認為如果臺北成為「一座偉大的城市」，一定是因為文學、因為詩。

接續由詩人林宇軒朗讀甫獲聯合報文學大獎的零雨詩作〈兒童樂園〉，現場搭配電子琴與薩克斯風演奏，以音樂結合詩歌的方式演出。隨後再次邀請孫大川重返舞臺，述說自己對臺北詩歌節的想像，他說原住民雖然不是發展文字的民族，但一直以吟唱詩歌紀錄文化與歷史，以歌謠的形式串聯家族與土地的記憶——例如開場演出的這首卑南歌謠，即是由祖母與母親傳唱而來；因此只要是在祝福的場合，每次都會吟唱。祝福臺北詩歌節以活潑的形式走進大眾的生活。最後則由詩人卓純華朗讀並搭配播放劉克襄的〈虎山〉影像詩。

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