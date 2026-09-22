國際無車日雙北免費搭公車 北市交通局：尖峰同期成長10%

為了響應國際無車日，雙北市交通局今推出雙北公車免費搭活動，北市交通局表示，雙北轄管市區公車共計719條路線、5842輛公車，當日全面提供免費搭乘，經統計上午尖峰時間旅客乘車狀況，較上周成長10％。

交通局表示，觀察上午尖峰時間旅客乘車狀況，乘車人數較上周成長10%，公車營運部分，截止上午10時止，業者已配合加開班次，發車班次較上周增加約15%到20%，整體公車營運順暢。

北市府也邀請市府同仁、學校及企業共同響應，市府初步統計約有2000名的員工參與綠運輸通勤。全市高中、國中及國小學生也響應低碳通學。內科企業今日也有超過1.5萬名企業員工響應，除了參加公車免費搭乘活動外，也透過共乘、自行車方式通勤響應。

交通局說，今年趁國際無車日推出10條「免費公車小旅行」，串聯全市特色景點，邀請市民把握今日免費搭乘機會，午後搭上公車來趟台北小旅行；即使錯過今天，未來也能循著推薦路線，再次搭公車探索城市。

交通局指出，活動的目的並非只追求一天的運量成長，而是希望透過免費搭乘，降低市民嘗試公共運輸的門檻。從今天少開一次車、搭一次公車開始，重新認識台北綿密的公共運輸路網，並將一次新的體驗逐漸轉化為新的移動選擇。