蔣萬安視察新富及東三水市場 盼年輕人走進艋舺

台北市長蔣萬安今天表示，市府從點、線、面規劃改造萬華，包括新富町文化市場、東三水市場活化，以及將完工的捷運萬大線第一期工程等，盼更多年輕人走進艋舺、感受艋舺。

蔣萬安上午赴萬華區視察新富及東三水市場前接受媒體聯訪時，做上述表示。

媒體追問，前來視察市場是否要為選戰試水溫。蔣萬安回應，今天就是來看艋舺的改造成果，以及推動各項市政建設的具體成績。

台北市信民兩岸研究協會今天公布最新台北市長選情民調，蔣萬安對此表示，任何數字都會參考，最重要的是持續推動各項市政，完成對市民的承諾。

至於民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨立委林月琴等人今天與家長代表召開記者會，認為市府針對幼兒園兒虐案處理不當。蔣萬安說，每次發生不當對待事件，市府都會檢討並精進制度，包括3方共訪機制、提高訪視頻率、重大兒虐專案小組成立，以及強化跨局處通報等。各界若有建議，市府都願意聆聽、採納，並持續強化制度，讓社會安全網織得更密。

蔣萬安受訪後，商圈代表送上蘿蔔、鳳梨及花束等，雙方互動熱絡；接著一同進入市場，一路上商家、民眾熱烈歡迎，紛紛與蔣萬安合照、簽名。

蔣萬安視察後致詞表示，很多市民、在地鄉親都看見艋舺翻新面貌，包括東園國小捷運共構大樓落成啟用、建立婦幼專責醫院、推進第一果菜市場等，為社區注入全新活力與動能。

蔣萬安也提到，交通建設方面，捷運萬大線今年5月進行動態測試，預計明年完工通車，過去中正紀念堂到中和高中需耗時40分鐘，未來只要14分鐘就可抵達，持續帶動萬華發展。

至於艋舺公園改造案，蔣萬安表示，10月就要正式地啟用。他強調，市府投入許多心力，萬華不只有深厚的文化底蘊，還有濃厚人情味，活絡再造後帶來許多國內外觀光客，未來建設腳步不會停下。