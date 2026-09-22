視察東三水街及新富市場 蔣萬安：建設逐步到位、萬華未來無可限量

臺北市長蔣萬安22日視察東三水街及新富市場改造工程。他致詞時細數市府三年多來在艋舺地區推動的各項建設，包括設立婦幼專責醫院、持續推進捷運萬大線、改造第一果菜及萬大魚類批發市場、翻新謝國城紀念棒球場、打造東園國小全國首座校園棒球室內打擊練習場，以及即將於10月完工啟用的新艋舺公園等。蔣萬安強調，隨著各項建設有計畫地逐步到位，相信未來萬華地區的發展將無可限量。

蔣萬安表示，來到艋舺，看看過去三年多來市府推動整體改造及各項建設的具體成果。許多艋舺鄉親都告訴他，這幾年看見艋舺持續翻新，整體環境變得很不一樣。他舉例，東園國小捷運共構大樓已落成啟用，也讓東園國小棒球隊擁有全國第一座校園棒球室內打擊練習場；青年公園謝國城紀念棒球場完成全面翻新，從草皮到硬體設施全面升級，讓許多在此練習的棒球小選手有更好的運動環境。今年6月，市府也與地方鄉親共同見證婦幼專責醫院揭幕，提供婦女及兒童更完整的醫療照護；第一果菜批發市場及萬大魚類批發市場改建工程，也持續加速推進。

在交通建設方面，蔣萬安指出，捷運萬大線通車是所有在地鄉親非常期待的重要建設。今年5月起已展開動態測試，列車正式上線進行相關測試，預計明年完工通車，進一步帶動萬華整體發展。萬大線一期將串聯中正紀念堂、植物園、廈安、加蚋等站，一路延伸至新北市；未來從中正紀念堂到中和高中，通勤時間將從過去約40分鐘縮短至14分鐘，大幅提升交通便利性。

談到艋舺，蔣萬安說，自己對這個地方有很深的感情，過去幾年也多次參與地方重要活動。包括每年都會參加被稱為「艋舺小過年」的青山宮青山王祭，也曾親自到萬華車站迎接北港朝天宮媽祖。近年龍山寺更率全國宮廟之先推動減碳計畫，不僅延續百年宮廟的歷史文化，也為艋舺注入新的活力與動能。

蔣萬安也提到，市府持續投入萬華再造，新富町文化市場讓新富市場周邊更加活絡，新富市場及東三水街市場改造後展現全新風貌，讓他感到相當驚艷。他與東三水街市場也有一段特別的緣分，今天在現場遇見過去他與太太替二寶、三寶準備「四個月收涎」餅乾時曾光顧的攤商老闆娘，也特別開心地與她合照。

此外，地方期待已久的艋舺公園改造工程，也將於10月正式啟用。蔣萬安表示，市府願意投入大量心力推動艋舺再造，正是因為這裡不僅擁有深厚的文化底蘊，更有濃厚的人情味。透過環境翻新與地方活化，不僅吸引更多國內外觀光客，也讓在地居民擁有更好的生活環境，相信艋舺未來的發展無可限量。

蔣萬安最後感謝所有共同參與艋舺改造的夥伴。他強調，未來萬華的發展不會只停留在單點建設，而是進一步從「點」串成「線」、擴大到「面」，串聯龍山寺、剝皮寮、新富市場及周邊商圈，帶動整體地方發展。

蔣萬安強調，市府會持續努力，讓一項項建設完成、一件件工程向前推進，「這就是市府的工作，我們的腳步不會停下來。」期盼艋舺越來越繁榮，讓在地鄉親安居樂業，也讓更多人看見萬華的新風貌。