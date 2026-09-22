鑑識現場反覆勘察不放過細節 張良帆獲新北模範公務員

新北市警局鑑識中心股長張良帆從警25年，參與永和分屍案、三重醃頭案等重大刑案現場勘察，擅長從蛛絲馬跡找尋關鍵證據，在連續性民生竊盜案，更透過實務經驗彙整一套情資應用方法，獲選為新北市115年模範公務人員今天受表揚，更獲得推薦參與全國模範公務人員殊榮。

新北市府今天舉行「115年模範公務人員暨114年績優人員頒獎典禮」，新北市侯友宜今年擴大獎勵規模，選出39位模範公務人員及50位績優人員，除名額較往年增加，模範公務人員每人獎金更提升至5萬元，績優人員則由過去禮券5000元提高至獎金8000元，希望實質獎勵肯定第一線公務人員的付出。

本次獲選模範公務人員的張良帆在新北市服務25年，長期投入刑事鑑識工作，主要負責犯罪現場勘察，他過去參與多起重大刑案現場勘察，其中讓他印象深刻的就是三重醃頭案。

他回憶，案件從發生到偵破，鑑識團隊歷經數十次勘察，每一次都針對可能突破的地方重新檢視、採集跡證，團隊不斷從現場細節中尋找犯嫌留下的蛛絲馬跡。

張良帆說，面對重大刑案，團隊反覆勘察、逐步拼湊犯罪現場的完整樣貌，鍵跡證發揮作用、協助案件偵破，對鑑識人員而言就是最大的成就感。

他在民生竊盜鑑識更是屢創佳績，張良帆透露，自己小時候家裡曾遭小偷，讓他從小便對警察工作產生嚮往，希望有一天能透過自己的力量維護治安、將犯人繩之以法，考上警察後，也很幸運投入刑事鑑識工作，與許多優秀的同事一起合作，這次能夠獲獎也是大家一起努力得來的。

公務人員近年出現出走潮，張良帆坦言，警察工作確實相當辛苦，除勤務可能日夜顛倒，執勤過程也有一定危險性，但刑事鑑識工作最大的吸引力，就是每個案件都是不同的挑戰，而當證據串起案情、最後成功破案時，那份成就感是支持自己一路走下去的動力。

張良帆也提到，自己從學生時期就十分敬佩鑑識權威李昌鈺博士，從還沒當警察、求學期間到進入警界後，李昌鈺的經驗與傳承都讓他受到很大影響，成為自己投入鑑識工作的精神指標。

新北市人事處指出，今年模範及績優人員的優良事蹟涵蓋財政、捷運工程、道路建設、毒品防制、社會、衛生、文化及觀光等領域，財政局副局長郭淑雯推動財劃法修正、爭取統籌分配稅款；捷運工程局科長蔡慶賢則全力推動三鶯線工程，完成重要建設里程碑。