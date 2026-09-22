幼兒園爆兒虐案件 沈伯洋：北市府沒站在受害者這一邊

民進黨立委林月琴、沈伯洋及台北市議員簡舒培今與受害家長共同舉行「開罰不是保護 制度才要補洞」記者會，他們表示，近年台北接連發生幼兒不當對待案件，即使園所遭到重罰，受害家庭仍面臨監視器及調查資料取得困難、司法舉證不易，以及心理支持不足等困境，呼籲北市府不能「開罰了事」，應建立完整的受害家庭支持機制。

林月琴指出，近年來辦公室不斷協助多起幼兒不當對待案件，卻看到相同的問題一再發生，包含家長調不到關鍵監視器畫面、拿不到完整調查報告，甚至在孩童受傷、家庭承受巨大心理壓力下，連心理諮商等支持資源都沒有得到妥善提供。

林月琴進一步說明，以培諾米達案為例，園所及行為人被裁罰金額高達2286萬元，但受害家長提起國家賠償訴訟後，卻依舊面臨關鍵行政調查、監察院資料及公務人員責任相關資料難以取得的問題。

林月琴強調，政府裁罰只是責任追究的其中一步，真正需要補上的，是受害家庭後續的法律、心理與轉托等支持，以及讓家長能夠取得與行政責任相關的必要資訊。否則罰款進了市庫，受害家庭卻仍然要獨自面對漫長的司法程序，制度就沒有真正站在孩子與家庭這一邊。

沈伯洋也說，看到兒虐相關證據令人非常痛心，難以想像發生如此令人憤怒的事情，政府卻沒有站在受害孩童及家長這一邊。證據保全及提供本來就是市府的責任，市府卻屢以保護孩童隱私為由拒絕提供相關資料，即使立委持續透過修法完善制度，只要地方政府怠於執行，仍然無法真正保護孩童。

沈伯洋指出，目前甚至還有受害孩童無法獲得心理諮商等必要協助，同樣身處台北，受害家庭得到的支持卻可能截然不同，形成「一個台北、兩個世界」。若個案一再發生，制度漏洞卻沒有補上，就可能演變成系統性風險。