快訊

華府最新權力暗號！價值160萬元「白宮勞力士」曝光 暗藏川普密碼

亞運棒球／林佾葳讓南韓打線吃苦頭 韓媒驚呼喚起「最強銀行員」惡夢

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

聽新聞
0:00 / 0:00

幼兒園爆兒虐案件 沈伯洋：北市府沒站在受害者這一邊

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林月琴、沈伯洋及台北市議員簡舒培22日與受害家長共同舉行「開罰不是保護 制度才要補洞」記者會。記者陳熙文／攝影
民進黨立委林月琴、沈伯洋及台北市議員簡舒培22日與受害家長共同舉行「開罰不是保護 制度才要補洞」記者會。記者陳熙文／攝影

民進黨立委林月琴、沈伯洋及台北市議員簡舒培今與受害家長共同舉行「開罰不是保護 制度才要補洞」記者會，他們表示，近年台北接連發生幼兒不當對待案件，即使園所遭到重罰，受害家庭仍面臨監視器及調查資料取得困難、司法舉證不易，以及心理支持不足等困境，呼籲北市府不能「開罰了事」，應建立完整的受害家庭支持機制。

林月琴指出，近年來辦公室不斷協助多起幼兒不當對待案件，卻看到相同的問題一再發生，包含家長調不到關鍵監視器畫面、拿不到完整調查報告，甚至在孩童受傷、家庭承受巨大心理壓力下，連心理諮商等支持資源都沒有得到妥善提供。

林月琴進一步說明，以培諾米達案為例，園所及行為人被裁罰金額高達2286萬元，但受害家長提起國家賠償訴訟後，卻依舊面臨關鍵行政調查、監察院資料及公務人員責任相關資料難以取得的問題。

林月琴強調，政府裁罰只是責任追究的其中一步，真正需要補上的，是受害家庭後續的法律、心理與轉托等支持，以及讓家長能夠取得與行政責任相關的必要資訊。否則罰款進了市庫，受害家庭卻仍然要獨自面對漫長的司法程序，制度就沒有真正站在孩子與家庭這一邊。

沈伯洋也說，看到兒虐相關證據令人非常痛心，難以想像發生如此令人憤怒的事情，政府卻沒有站在受害孩童及家長這一邊。證據保全及提供本來就是市府的責任，市府卻屢以保護孩童隱私為由拒絕提供相關資料，即使立委持續透過修法完善制度，只要地方政府怠於執行，仍然無法真正保護孩童。

沈伯洋指出，目前甚至還有受害孩童無法獲得心理諮商等必要協助，同樣身處台北，受害家庭得到的支持卻可能截然不同，形成「一個台北、兩個世界」。若個案一再發生，制度漏洞卻沒有補上，就可能演變成系統性風險。

沈伯洋 幼兒園 北市府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不認同幼兒園虐童案裁罰…謝國樑要委員自重 童子瑋指讓教育處尷尬

虐童調查親師不對等？謝國樑：未來會讓家長出席認定會議

議員揭公所女職員1天遭性騷10多次 中市府：涉案區長降調

教保員不當對待幼兒僅停職2年遭轟 謝國樑：希望委員自重 應終身停職

相關新聞

苦等20分鐘！她怨後到客喊「我70歲」秒入座 汐止名店認禮遇長輩

新北汐止知名「華姐麵店」近日因一項敬老措施引發討論。一名女顧客表示，自己前往店內用餐，依規定抽取號碼牌等待20多分鐘，前方仍有2組客人尚未點餐，沒想到一名較晚到場的顧客向店員表示「我70歲了，難道不能優惠我先點餐嗎？」隨後便獲准插隊入座。雖然事後得知店內確實提供70歲以上長者優先點餐服務，但她質疑當下未確認年齡，恐讓善意遭到濫用。對此，業者也出面回應，未來將加強把關。

無車日雙北公車免費 板橋公車站湧人潮

今天是國際無車日，雙北公車22日全天免費搭乘，板橋公車站上午就湧現大批等車人潮，公車站排起長長隊伍，現場工作人員觀察，今天雖是平日，9時至10時時段，人潮比平日多出2倍左右，人潮一波接一波，不少民眾趁著公車免費，特別出門搭車。

兒虐案遭沈伯洋等綠委控與加害者站同邊 北市教育局反擊

民進黨台北市長參選人沈伯洋、立委林月琴今舉行「幼兒園不當對待案件受害家長控訴北市府制度漏洞」記者會，控訴北市府面對近日重大兒少事件與加害者站同邊。

北市議會審查預算 蔣萬安慰問贈水果…簡舒培問「有藍莓嗎」

台北市長蔣萬安下午赴議會各委員會送橘子、蘋果，感謝議員們審查預算辛勞。議員簡舒培曾在總質詢時因教育局營養午餐水果只配3粒藍莓，與市府交鋒，簡舒培見到蔣萬安時，還特別問「有藍莓嗎？」引發現場一陣笑聲。

新北油飯節今開跑總獎金達72萬 古早炊香、當代豐味雙組別同場競技

2026新北油飯節競賽今天正式開跑，今年分為古早炊香組及當代豐味組，報名自今天起至10月16日止，邀請新北市市場攤商、小吃店、餐廳飯店業者端出拿手油飯參賽，總獎金高達72萬元，透過網路票選及專家評鑑遴選，一起選出心目中的油飯好味道。

國際無車日雙北免費搭公車 北市交通局：尖峰同期成長10%

為了響應國際無車日，雙北市交通局今推出雙北公車免費搭活動，北市交通局表示，雙北轄管市區公車共計719條路線、5842輛公車，當日全面提供免費搭乘，經統計上午尖峰時間旅客乘車狀況，較上周成長10％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。