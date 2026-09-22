新板特區地下連通道9月24日起封閉4天 行人改走平面

新北市養工處將汰換板橋區新府路及新站路地下道配電盤，9月24日晚間10時起至9月28日晚間11時封閉新府路地下道及新站路地下道部分路段，施工期間照明、電梯及電扶梯均暫停運作，行人須改走平面人行道，507街舞區也將暫停使用。

養工處表示，新府路及新站路地下道配電盤已屆使用年限，此次工程採24小時施作，封閉範圍包括新府路地下道及新站路地下道縣民大道二段至中山路一段路段。施工期間將實施安全管制，並在周邊地下道出入口、板橋車站B2通往市府及大遠百方向等路口設置改道告示牌，人潮較多的管制點也將派義交引導。

施工期間，新府路地下道4、11、13號出入口，以及新站路地下道10、12號出入口均封閉，507街舞區暫停使用。

不過，板橋車站連接市民廣場停車場、大遠百的通道仍維持開放，現場將布設臨時燈具。從板橋車站往來中山路方向的行人，可經新府路地下道9號出入口，或新站路地下道市民廣場停車場出入口，再轉至平面人行道通行。

養工處提醒，施工期間請民眾留意現場封路及改道資訊，提前調整通行路線。