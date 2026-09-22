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全國動保機關獲獎首例 新北全安動保榮獲2026天下城市治理卓越獎優選

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北動保處「毛寶貝愛心認養小棧」，讓民眾不需要到動物之家也能在都會區認養心儀的毛寶貝。圖／新北市動保處提供
新北動保處「毛寶貝愛心認養小棧」，讓民眾不需要到動物之家也能在都會區認養心儀的毛寶貝。圖／新北市動保處提供

新北市動保處以「新北全安動保、城市安全治理新模式」，參加2026天下城市治理卓越獎，從全國165件專案中脫穎而出榮獲社會進步組優選，成為該獎自2023年創設以來，首個獲獎的地方政府動保專責機關，讓動保從單一專業業務走向城市安全的新面向。

動保處表示，新北市動保案件從2023年21797件增加至2025年49603件，面對人與動物互動日益頻繁，動保工作不能只等案件發生後再處理，而要進一步找出風險、提前部署。從虎頭蜂、人猴衝突、野生動物救傷，到狂犬病防疫及遊蕩犬管理，新北市逐步運用通報資料、熱點分析及跨機關合作，讓動物保護工作從處理案件進一步走向預防風險。

動保處指出，新北市8間公立動物之家及24間民間收容所，涵蓋收容、長照、認養及野生動物救傷，包括中和動物之家長照區、板橋貓友善空間及三芝野生動物救傷收容中心。目前全市已有561處寵物登記站、275家動物醫院及670家以上寵物友善店家；毛寶貝生命教育園區自啟動以來已辦理356場活動，累計超過1萬人參訪，將生命教育延伸至學校、社區與家庭，讓更多市民從認識動物、照顧動物，到共同參與動保。

動保處表示，全安動保不只是保護動物，更是以科技預警、科學防疫及源頭管理，降低城市風險、守護動物健康，並串聯政府、民間團體、社區、動物醫院及市民共同參與。未來將持續深化全安動保模式，讓風險更早被看見、生命獲得更完整照顧，也讓新北市累積的動保經驗，成為高都市化城市面對人與動物共存議題時可參考的模式。

三芝野生動物救傷收容中心。圖／新北市動保處提供
三芝野生動物救傷收容中心。圖／新北市動保處提供

新北中和動物之家為全國首座動物長照園區，打造高齡毛寶貝安心家園。圖／新北市動保處提供
新北中和動物之家為全國首座動物長照園區，打造高齡毛寶貝安心家園。圖／新北市動保處提供

新北動保處自2019年推動偏鄉動物醫療照護，至今已守護逾7000隻毛寶貝。圖／新北市動保處提供
新北動保處自2019年推動偏鄉動物醫療照護，至今已守護逾7000隻毛寶貝。圖／新北市動保處提供

新北動保處利用熱顯像儀於深山「科技救援」黑狗。圖／新北市動保處提供
新北動保處利用熱顯像儀於深山「科技救援」黑狗。圖／新北市動保處提供

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