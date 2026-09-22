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無車日雙北公車免費 板橋公車站湧人潮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
響應「世界無車日」，雙北公車今天免費搭，板橋公車站湧入不少人潮。記者葉德正／攝影
響應「世界無車日」，雙北公車今天免費搭，板橋公車站湧入不少人潮。記者葉德正／攝影

今天是國際無車日，雙北公車22日全天免費搭乘，板橋公車站上午就湧現大批等車人潮，公車站排起長長隊伍，現場工作人員觀察，今天雖是平日，9時至10時時段，人潮比平日多出2倍左右，人潮一波接一波，不少民眾趁著公車免費，特別出門搭車。

有板橋張太太說，平常偶爾會搭公車，這次免費「當然要來搭一下」，雖然省下的錢不多，但總是有「賺到」的感覺。

不過板橋黃小姐平常都靠公車代步，今天雖然不用付錢，但人潮比平常多很多，尖峰時刻幾乎沒位置覺得有點崩潰，雖然感覺班次有變多，但大家熱情響應下，希望班次能再增加。

也有板橋林小姐說，自己平常都使用TPASS，今天公車免費沒什麼額外優惠感，不過若能藉此讓更多人願意搭大眾運輸，減少開車、騎車的人潮，對交通和環境仍是好事。

新北市交通局指出，21、22日新北市體育局在市民廣場舉辦亞運棒球賽直播應援活動，為中華隊迎戰韓國、泰國加油，民眾只要搭乘大眾運輸，拍下搭乘照片並上傳個人Facebook、IG貼文分享，即可至市民廣場依現場活動辦法兌換星巴克咖啡券1張，共2000張、送完為止。

響應「世界無車日」，雙北公車今天免費搭，板橋公車站湧入不少人潮。記者葉德正／攝影
響應「世界無車日」，雙北公車今天免費搭，板橋公車站湧入不少人潮。記者葉德正／攝影

響應「世界無車日」，雙北公車今天免費搭，板橋公車站湧入不少人潮。記者葉德正／攝影
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