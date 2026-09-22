新北瑞芳里長參選人發放電風扇涉賄選 15萬元交保

新北市瑞芳區黃姓里長參選人以舉辦「防範熱傷害宣導活動」為名，發放市價新台幣759元的電風扇及其他物資給里民涉嫌賄選。基隆地檢署昨天發動搜索約談，複訊後諭令黃男15萬元交保。

基隆地檢署接獲情資，黃男今年6月間，藉由社區發展協會名義，舉辦防範熱傷害宣導活動，發放市價759元的電風扇、米、雜糧麵、醬油與沙拉油等物資給里民，向有投票權的里民賄選，違反公職人員選舉罷免法。

檢察官洪郁萱昨天指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局瑞芳分局，前往黃男的辦公處所、住處搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知被告及證人等共計79人到案說明。

檢察官複訊後，認定黃男、黃男的友人、母親及配偶，涉嫌違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，但無羈押的必要，分別諭令新台幣15萬元、10萬元、10萬元、5萬元交保，其餘人等均請回。

基隆地檢署今天表示，賄選嚴重破壞選舉公平及民主制度，不論以現金或其他具有經濟價值的財物作為對價，企圖影響有投票權人的投票意向，均可能涉及賄選犯罪，參選人切勿心存僥倖、以身試法。