快訊

章子怡顏值大崩壞！臉腫到「眼睛睜不開」 粉絲嚇傻完全認不出

謝宜容遭爆罵下屬「掐死你」轟抗旨欺君 勞動部：霸凌零容忍依法上訴

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

聽新聞
0:00 / 0:00

新北瑞芳里長參選人發放電風扇涉賄選 15萬元交保

中央社／ 基隆22日電

新北市瑞芳區黃姓里長參選人以舉辦「防範熱傷害宣導活動」為名，發放市價新台幣759元的電風扇及其他物資給里民涉嫌賄選。基隆地檢署昨天發動搜索約談，複訊後諭令黃男15萬元交保。

基隆地檢署接獲情資，黃男今年6月間，藉由社區發展協會名義，舉辦防範熱傷害宣導活動，發放市價759元的電風扇、米、雜糧麵、醬油與沙拉油等物資給里民，向有投票權的里民賄選，違反公職人員選舉罷免法。

檢察官洪郁萱昨天指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局瑞芳分局，前往黃男的辦公處所、住處搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知被告及證人等共計79人到案說明。

檢察官複訊後，認定黃男、黃男的友人、母親及配偶，涉嫌違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，但無羈押的必要，分別諭令新台幣15萬元、10萬元、10萬元、5萬元交保，其餘人等均請回。

基隆地檢署今天表示，賄選嚴重破壞選舉公平及民主制度，不論以現金或其他具有經濟價值的財物作為對價，企圖影響有投票權人的投票意向，均可能涉及賄選犯罪，參選人切勿心存僥倖、以身試法。

瑞芳 賄選 里長 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋送禮、請客算賄選嗎？中檢檢察長今上電台 揭關鍵在「對價關係」

誠新綠能弊案 新光國際投資董事長林伯翰羈押禁見

新住民反賄選宣導 劉世芳籲守住民主紅線

國稅局高官貪汙！簡任稽核貪1280萬元 台中首宗貪瀆案由國民法官審理

相關新聞

無車日雙北公車免費 板橋公車站湧人潮

今天是國際無車日，雙北公車22日全天免費搭乘，板橋公車站上午就湧現大批等車人潮，公車站排起長長隊伍，現場工作人員觀察，今天雖是平日，9時至10時時段，人潮比平日多出2倍左右，人潮一波接一波，不少民眾趁著公車免費，特別出門搭車。

眷村文化節10/3空軍三重一村登場 日夜都Chill...連續4周末

2026新北市眷村文化節10月3日至26日登場，今年以「白天晚上都CHILL」為主題，在空軍三重一村規劃沉浸式眷村戲、復古音樂派對、夜遊眷村、主題市集及眷村美食體驗等系列活動。首個周末10月3日、4日邀請民眾走進眷村巷弄看戲、逛市集，入夜後跟著音樂搖擺，從白天玩到夜晚，感受眷村文化的生活記憶與夜間魅力。

強化查緝 新北將成立環保稽查大隊

從山區棄置廢棄物、偷排強酸廢液，到噪音車擾民，環境汙染問題不斷變化，稽查人員也跟著鬥智、鬥勇。新北市環保局規畫成立二級機關「環保稽查大隊」，整併現有稽查科、檢驗科六十六名人員，將再增編廿五名正式公務人員，整合稽查、採樣、檢驗及裁處流程。議員提醒，第一線人力要補足更關鍵，留住專業人才，才能強化稽查量能。

紓解塞車 南港生技園區聯外道28日通車

台北市長蔣萬安昨視察國家生技園區聯外道路，宣布二十八日通車，蔣強調「把市民問題放心上且兌現承諾」，過去南港車站到生技園區尖峰至少廿分鐘，未來只需五分鐘；民進黨沈伯洋迎戰蔣「政績牌」，預告下月起有更多市民互動造勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。