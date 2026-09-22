眷村文化節10/3空軍三重一村登場 日夜都Chill...連續4周末

2026新北市眷村文化節10月3日至26日登場，今年以「白天晚上都CHILL」為主題，在空軍三重一村規劃沉浸式眷村戲、復古音樂派對、夜遊眷村、主題市集及眷村美食體驗等系列活動。首個周末10月3日、4日邀請民眾走進眷村巷弄看戲、逛市集，入夜後跟著音樂搖擺，從白天玩到夜晚，感受眷村文化的生活記憶與夜間魅力。

新北市文化局表示，眷村承載著不同世代的成長記憶，也保存了鄰里互助、飲食交流與多元文化共融的生活樣貌。今年活動以「日有故事、夜有意思」為概念，將眷舍、巷弄與廣場轉化為文化體驗場域，讓民眾透過看戲、聽故事、玩遊戲與品嚐美食，認識眷村文化，並藉由夜間活動與園區及周邊店家串聯，邀請大家放慢腳步，體驗眷村從日間到夜晚的不同風景。

10月3日、4日登場的沉浸式眷村戲「今晚，回家吃飯」，將生活場景轉化為劇場，帶領觀眾走進眷村鄰里之間的故事；晚間「眷村有夠派」復古音樂派對則結合音樂與Swing Dance，邀請民眾穿上復古裝扮，在眷村廣場一起搖擺。現場還有主題市集，匯集眷味美食、手作設計、軍風文創與在地品牌，讓大家邊逛、邊吃、邊探索一村的生活風景。

夜遊眷村主題體驗透過「空軍情報任務簿」及「眷村村民生活守則」兩條路線，結合故事與互動任務，帶領民眾探索巷弄；「青春錄音帶」、「眷村電影院」、「眷村實境遊戲」及「軍事體驗營」等活動，則提供不同年齡層多元參與選擇；眷村美食體驗「從那一鍋家鄉味找回消失的眷村」邀請一村原眷戶，並串聯五股貿商眷村，邀請眷村媽媽分享家鄉料理，從一鍋熟悉的滋味，傳遞眷村生活故事。

2026新北市眷村文化節系列活動於10月3日至26日連續4個周末展開，空軍三重一村園區免費參觀，部分體驗活動須事前報名，詳細參加方式及報名資訊依各場次公告，活動資訊可持續關注新北市政府文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）及空軍三重一村臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/militaryavillage.)。

「眷村有夠派」復古音樂派對結合音樂與Swing Dance，邀請民眾穿上復古裝扮，在眷村廣場一起搖擺。圖／新北市文化局提供

2026新北市眷村文化節」沉浸式眷村戲「今晚，回家吃飯」，帶領觀眾走進眷村鄰里之間的故事。圖／新北市文化局提供