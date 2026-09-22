苦等20分鐘！她怨後到客喊「我70歲」秒入座 汐止名店認禮遇長輩

新北汐止知名「華姐麵店」近日因一項敬老措施引發討論。一名女顧客表示，自己前往店內用餐，依規定抽取號碼牌等待20多分鐘，前方仍有2組客人尚未點餐，沒想到一名較晚到場的顧客向店員表示「我70歲了，難道不能優惠我先點餐嗎？」隨後便獲准插隊入座。雖然事後得知店內確實提供70歲以上長者優先點餐服務，但她質疑當下未確認年齡，恐讓善意遭到濫用。對此，業者也出面回應，未來將加強把關。

原PO在臉書社團《汐止集團》發文表示，日前前往新台五路上的「華姐麵店」用餐，由於店家平時採抽號碼牌方式，顧客須等到叫號後才能點餐，因此她到店後也依規定取號等候。

原PO指出，自己當時已等了20多分鐘，前面還有2組客人尚未輪到，這時一名後來抵達的顧客走向店員自稱已經70歲，並詢問「難道不能優惠我先點餐嗎？」沒想到店員隨後便讓對方優先點餐並入座。

眼看後到的顧客先點到餐，原PO當下相當疑惑，上前詢問後才知道，店家確實提供70歲以上長者免排隊、優先點餐的服務。她因此吐槽，原來只要表明自己超過70歲，就能享有這項「隱藏福利」。

貼文曝光後引發網友熱議，不少曾到店內消費的民眾表示，業者其實早已張貼相關公告，認為70歲以上長者優先用餐的措施本身並無不妥，「明明就有公告，大驚小怪」、「我覺得店家有這個服務不錯」、「去過兩間分店都有貼公告，有問題的是濫用的人」。但也有部分網友認為，即使是出於敬老善意，若自己已經等待20多分鐘，看到後到顧客直接先點餐，心裡難免會有疙瘩，「是我可能也無法接受，畢竟等了那麼久」、「大家時間都很寶貴」。

對此，華姐麵店員工也在貼文下方回應，證實店內確實有相關規定，主要是考量餐點製作、備餐所需時間較長，因此希望讓年紀較大的顧客能更方便用餐。不過也強調這項措施「不是讓有心人用來插隊，以及讓年輕人派出70歲長輩來幫點餐用的」，並表示未來會更加仔細確認顧客是否真的年滿70歲，也對因此造成其他顧客不便表達歉意。

原PO隨後也在留言下方回應，肯定店家照顧長者的善意，但認為善意仍應搭配適當把關，「不是隨口『號稱』就可以過關」，否則難免讓乖乖排隊的消費者感到不舒服。

過去曾有網友分享，去超商買東西時，原本乖乖排隊等候，輪到他時店員卻說「先幫後面的長輩結帳」，即便當下有立即反映要按照順序，然而店員不僅不理會，還稱「我就是店長」，表明門市一直都有這樣的機制，也直言雖然有收到很多投訴，但會持續保持這樣的禮節，讓消費者相當傻眼。