強化查緝 新北將成立環保稽查大隊

從山區棄置廢棄物、偷排強酸廢液，到噪音車擾民，環境汙染問題不斷變化，稽查人員也跟著鬥智、鬥勇。新北市環保局規畫成立二級機關「環保稽查大隊」，整併現有稽查科、檢驗科六十六名人員，將再增編廿五名正式公務人員，整合稽查、採樣、檢驗及裁處流程。議員提醒，第一線人力要補足更關鍵，留住專業人才，才能強化稽查量能。

新北二○一九年成立環境稽查重案組，近年屢建奇功，環保稽查大隊成軍後，組織架構重新整合，重案組將納入新的稽查體系。環保局估算，流程整合後，每起公害陳情案處理時間可望縮短為約五分鐘，以每年約四點四萬件陳情計算，一年可釋放約三六六七小時稽查量能，投入主動查緝及重大汙染案件追蹤。

第一線稽查人員面臨工作負荷高、輪班及人員流動問題，環保局長程大維說，部分稽查人力來源是透過約僱稽查員招考，受到聘用制度及薪資條件限制，不易留才。升格為二級機關後，將有主管層級及較完整的職務體系，有利於人才培養與升遷，讓有意投入環保稽查工作者看到較明確的職涯發展。

環保稽查大隊規畫成立四個稽查中隊，另設四個專業組及四個幕僚室，各稽查中隊維持三班制、廿四小時輪值，處理民眾陳情及突發重大汙染案；另規畫成立「科技行動組」，導入ＡＩ影像監控、IoT水質及空氣感測器、無人機空拍等設備，逐步轉向主動監控及查緝。

議員江怡臻說，第一線稽查工作面臨高工時、高風險及現場不確定性，除補足人力，也應建立更明確安全保護機制。議員黃淑君說，環保稽查升格為二級機關、升職等是好事，現場缺人能否改善才是關鍵，若派案、調度不夠即時，即使成立專責大隊也可能錯失採證時機，新北轄區遼闊，各分隊如何配置人力需好好布局。