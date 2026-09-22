紓解塞車 南港生技園區聯外道9月28日通車

台北市長蔣萬安昨視察國家生技園區聯外道路，宣布二十八日通車，蔣強調「把市民問題放心上且兌現承諾」，過去南港車站到生技園區尖峰至少廿分鐘，未來只需五分鐘；民進黨沈伯洋迎戰蔣「政績牌」，預告下月起有更多市民互動造勢。

為紓解南港交通瓶頸，蔣萬安昨視察聯外道路通車前相關規畫。蔣說，這條聯外道路是南港生技園區發展最後拼圖，不只是一條隧道，也考量人本交通，規畫有四米行人步道及自行車道；遇颱風等，是緊急狀況下的救命防災道路。

「把市政顧好，是會繼續堅持走的路。」蔣強調，台北隊會持續努力推動各項建設，將工程一項項完成，各項建設一件件推進。國家生技研究園區聯外道路工程有三大亮點，包括綠色低碳通勤為全國首創的人本廊帶，也採環保生態工法，面對中南山破碎地質與順向坡滑動，克服隧道最淺處僅二點二九公尺的極淺覆蓋層，團隊引進新奧工法與廿四小時光達智慧監測，在未造成地表擾動、不影響當地生態前提下，安全貫通保護區。

另，聯外道路也讓防災韌性升級，隧道內排煙設備比照蘇花改等級，四公尺寬的獨立人廊在災害發生時，可立即作為緊急疏散與救護車輛通行的黃金動線。

迎戰蔣萬安的政績牌，民進黨北市長參選人沈伯洋昨早到社子公園拜票，上午六時多的行程，清晨四時就有支持者在公園等待。沈說，他勤跑地方，也希望能幫忙帶來人流，讓大家重新認識當地特色。

對於是否掀「洋流」，甚至外溢其他縣市？沈表示，真實「洋流」本來就無所不在，到其他縣市自然而然會出現，到外縣市也有市政交流意義，因台灣是一起發展，台北是領頭羊，可帶動整體產業。