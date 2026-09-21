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川端橋今啟用 延續老橋新的生命力

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
川端橋今天重新啟用，新北市長侯友宜（右四）、台北市長蔣萬安（右三）、國民黨新北市長參選人李四川（右五）一起啟用，見證老橋修復後重獲新生。記者潘俊宏／攝影
川端橋今天重新啟用，新北市長侯友宜（右四）、台北市長蔣萬安（右三）、國民黨新北市長參選人李四川（右五）一起啟用，見證老橋修復後重獲新生。記者潘俊宏／攝影

連接台北市川端町與新北市永和地區的川端橋建於1937年，後改名為中正橋，隨著交通流量增加與防洪及耐震能力不足，於是改建新的中正橋，保留日治時期川端橋並加以整建，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川三人今晚一起啟用川端橋，延續市民對老橋的歷史記憶。

蔣萬安表示，川端橋歷史上曾在1962年及1972年兩度原地擴建，長期承擔雙北交通重任。新中正橋完工後，雙北進一步進行川端橋橋體抬升及穩固，保留雙柱式拱形橋墩及既有鋼梁，復刻當時護欄設計，搭配夜間燈光投射及光環境營造，希望讓歷史記憶延續，也替老橋注入新的生命力。

侯友宜表示，中正橋自108年開工改建，總經費約33億元，雙北合作打造更安全便捷的橋梁，新橋完工通車後，如今川端橋完成修復再利用，提供市民步行休憩動線，讓交通建設與歷史文化保存同步實現。

兩位市長對盛讚李四川豐富的工程經驗讓川端橋重生，三人進行川端橋巡禮時，李四川特別拿出手機自拍合影，體驗老橋新的生命力。

川端橋今天重新啟用，新北市長侯友宜（右三）、台北市長蔣萬安（右一）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）一起走上川端橋巡禮。記者潘俊宏／攝影
川端橋今天重新啟用，新北市長侯友宜（右三）、台北市長蔣萬安（右一）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）一起走上川端橋巡禮。記者潘俊宏／攝影

川端橋今天重新啟用，新北市長侯友宜（中）、台北市長蔣萬安（右）、國民黨新北市長參選人李四川（左）一起走上川端橋巡禮，李四川拿出手機自拍合影。記者潘俊宏／攝影
川端橋今天重新啟用，新北市長侯友宜（中）、台北市長蔣萬安（右）、國民黨新北市長參選人李四川（左）一起走上川端橋巡禮，李四川拿出手機自拍合影。記者潘俊宏／攝影

生命 蔣萬安 雙北

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