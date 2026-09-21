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川端橋重現近百年風華 蔣萬安：串聯雙北藝文廊帶、打造河岸新地標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安21日與新北市長侯友宜共同出席「中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-川端橋」啟用典禮。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安21日與新北市長侯友宜共同出席「中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-川端橋」啟用典禮。圖／台北市政府提供

台北市長蔣萬安21日與新北市長侯友宜共同出席「中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-川端橋」啟用典禮。在夕陽餘暉下，蔣萬安感性表示，川端橋承載雙北深厚的歷史記憶與交通重任，如今透過雙北團隊的工程修復，不僅讓這座極具意義的歷史建築風華再現，更串聯起雙北的文學與藝術廊帶，充分展現「雙北一家人」的共榮精神。

蔣萬安亦指出，川端橋（舊中正橋）建於1937年，歷經兩次原地擴建，是全台現存最資深、也是唯一保有日本時代舊結構的大型跨縣市聯外大橋。在全新中正橋通車後，市府隨即展開高難度的舊橋修復工程。工程團隊克服萬難，將橋體抬升、提升防洪標準，並完整保留當年的雙柱式拱型橋墩與日本時期鋼梁，更以等比例復刻古風護欄。如今更提升光環境設施，讓川端橋與新中正橋在夜間閃耀，成為雙北最美的河岸夜景之一。

蔣萬安強調，川端橋的啟用不僅是硬體工程的完工，更是歷史與文化底蘊的傳承。橋梁兩端連結了新北永和的楊三郎美術館，以及台北城南的紀州庵文學森林，過去周夢蝶、覃子豪等詩人皆曾為此橋留下動人詩篇。他進一步預告，配合周邊中正河濱公園的高空景觀橋、景觀塔及川端落霞廣場觀景平台於今年12月底完工，將為市民提供更優質的親水休憩空間。

典禮中，新北市長侯友宜亦讚許雙北團隊克服水利防洪與結構修復挑戰，共同見證新舊橋梁的交替與傳承。蔣萬安也特別感謝新北市府的緊密合作與所有施工團隊的辛勞，並打趣稱曾任台北市及新北市副市長的李四川是「第三條橋」，親自督導這座連結兩市的橋梁改建，深具意義。

最後，蔣萬安表示，川端橋的修復讓過往的風華與記憶得以保留，而新中正橋則扛起現代交通的重責大任。未來台北市與新北市將持續深化合作，透過更多優質的跨界建設，兼顧市容美化與歷史文化傳承，攜手邁向雙北共好的未來。

雙北 蔣萬安 侯友宜

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