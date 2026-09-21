87年川端橋重獲新生 侯蔣同台玩「川伯」哏、民眾搶拍三人同框
跨越新店溪、串聯台北中正與新北永和的川端橋，歷經中正橋改建及橋體修復，今重新啟用。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川三人同框，一進場就吸引民眾圍上前拍照、握手，還有人高喊「三位市長好」。侯、蔣致詞時也不約而同拿李四川開起「川」字哏，蔣稱他是串起兩座橋的「第三座橋梁、最有經驗的川伯」，侯則笑說「川端橋這個名字起得真好」，讓老橋重生典禮增添不少話題。
三人步入會場時，不少民眾拿起手機搶拍，有人直接擠到媒體區周邊拍攝，沿途不時傳出「市長好」、「三位市長好」等喊聲。侯友宜、蔣萬安及李四川一路握手、回應民眾招呼，不少人爭相上前合照，現場氣氛熱絡。
川端橋1937年通車，長年肩負雙北交通功能，後因車流、防洪及耐震等需求，雙北合作推動中正橋改建。工程2019年開工，總經費約33億元，其中新北分攤12.1億元，新橋於2024年11月完工通車；川端橋則保留既有橋體進行修復再利用，如今轉型為提供民眾步行、賞景及串聯兩岸河濱空間的公共場域。
蔣萬安表示，川端橋歷史上曾在1962年及1972年兩度原地擴建，長期承擔雙北交通重任。新中正橋解決交通需求後，雙北進一步進行川端橋橋體抬升及穩固，保留雙柱式拱形橋墩及既有鋼梁，並復刻當時護欄設計，搭配夜間燈光投射及光環境營造，希望讓歷史記憶延續，也替老橋注入新的生命力。
蔣萬安說，川端橋不只是一項工程，更是向歷史記憶致敬。中正河濱公園後續也將設置景觀台、景觀塔及「川端落霞廣場」觀景平台，預計今年12月完工，希望未來民眾能到河岸散步、欣賞晚霞，創造新的雙北橋梁記憶。
談到工程歷程，蔣萬安話鋒一轉，特別感謝串起兩座橋的「第三座橋梁」，就是大家熟悉、最有經驗的「川伯」李四川。他表示，李四川過去在新北市府服務時，協助橋梁用地及交通疏導等工作，後來到台北市府服務，又督軍中正橋改建完工通車，同時啟動川端橋再造。
侯友宜也接著回憶李四川參與工程的過程。他說，當年自己擔任副市長時，李四川離開新北前，就已啟動雙北協調、討論新橋改建，沒想到後來去了高雄，又回到台北市，「自己協調了，自己要把它蓋好」，笑稱李四川最後又回到台北完成這座橋。
現場還出現一段小插曲，主持人介紹蔣萬安時，一度口誤喊成「新北市長蔣萬安」，侯友宜致詞時也沒放過這個哏，笑說台北、新北本來就像一家人，「是不分你跟我」。他隨後又看著川端橋名稱笑稱，「川端橋這個名字我看起得真好」，再以李四川曾在雙北市府服務的經歷串起「川」與「兩端」，引起現場一陣歡呼。
侯友宜表示，川端橋從1937年至今，見證永和與台北中正間的往來，隨著中正橋數度更迭，新舊橋梁始終串起兩地發展。如今新中正橋肩負交通及防洪功能，川端橋則在修復後重新融入市民生活，讓交通建設與歷史文化保存並存。
台北市新工處指出，川端橋修復過程除補強既有鋼梁，也配合防洪需求抬升橋體，相關構造依原有造型及尺寸修復，並設置步行及自行車動線，串聯雙北兩端高灘地。
侯友宜說，一座橋最重要的不只是讓人通過，更是讓新北與台北彼此連結；蔣萬安也表示，雙北未來將持續攜手推動建設，朝「共榮、共治、共好」前進。
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