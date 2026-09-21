汐止區觀光夜市水返腳健行 逾500人同遊探索基隆河之美

汐止區觀光夜市為了回饋消費者，也帶著大家深入認識汐止，利用週末假日舉辦水返腳健行活動，探索基隆河畔之美，當天有超過500人大手牽小手，全家大小一起走步道運動，沿途還有各里辦公處設置補給站提供礦泉水，也幫大家加油打氣，緊接著晚上舞台也很精彩，有學校及社團帶來的音樂饗宴、還有摸彩活動輪番上陣，帶著大家度過不一樣的週末夜。

下午集合時間還沒到，排隊領取集章卡的民眾已經大排長龍，汐止區觀光夜市舉辦的水返腳健行活動，下午三點集合發集章卡，接著做暖身運動後，在立委廖先翔、新北市議員白珮茹及觀光夜市會長陳秀琴授旗後，大群人馬齊步走，往基隆河方向前進。沿途經過大同路，從禮門街進入基隆河步道，包括三尊福祿壽也陪著大家一起走，第一站是禮門里的綠色廊道，往星光橋方向走，星期六天公做美，風和日麗，吸引超過500個人參加，邊走邊欣賞汐止基隆河之美。

從禮門、建成、城中以及江北、智慧里等等，沿途可以看到的基隆河濱步道不同特色之美，觀光夜市也在沿線設置了2個集章點，蓋完之後回到終點，就可以領取100元的現金抵用券以及摸彩券，接著就等晚上重頭戲，精彩舞台表演以及摸彩，中間空擋時間，剛好可以逛逛夜市，吃吃美食，行程豐富有趣。

汐止觀光夜市自治會長陳秀琴表示，民眾好熱情喔，這次健行人潮出乎意料之外，本來想說最近活動很多，擔心會不會冷場，感謝汐止鄉親捧場來健走，現場超過500位的人來走基隆河，還有天氣很好，很適合全家大小出來走走。也很感謝汐止民眾對觀光夜市的捧場，這次辦健行活動，也算是一種回饋，只要健行就會發給一張摸彩券，還有一百元的現金抵用券，請大家來認識夜市，現在夜市有很多新進的美食，歡迎大家來捧場。

接著由汐止國小弦樂團帶來精彩演出，為夜晚的活動揭開序幕，安排了學校以及社團帶來活力十足的動健康，帶著現場民眾一起動起來，另外還有智慧里的氣功，透過一步步的解說，台下的民眾都跟著一起做，要讓身體更健康，其中薩克斯風表演也很精彩，由攤商帶來一場舞動人心的音樂饗宴。

當然，還有大家最期待的抽獎活動，當天觀光夜市準備了許多大獎，包括夜市抵用券一千元、大型行李箱，還有就是最大獎50吋大電視，現場由觀光夜市會長抽出得獎者，氣氛炒到最高點，抽中電視的幸運兒說，本來抽到二、三獎時，想說沒機會，要回家了，沒想到竟然中大獎，直說好幸運也好意外。