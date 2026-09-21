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淡水區關懷弱勢協會中秋送愛心 連續19年送暖不間斷

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
期盼此次活動能將社會的愛心轉化為實質關懷，讓大家在佳節時刻也能感受到溫暖與陪伴。圖／紅樹林有線電視提供
期盼此次活動能將社會的愛心轉化為實質關懷，讓大家在佳節時刻也能感受到溫暖與陪伴。圖／紅樹林有線電視提供

中秋將至，新北市淡水區關懷弱勢協會再次舉辦「中秋關懷 愛在淡水」活動，邀請淡水、八里、三芝、石門地區獨居長者、身障者，及弱勢家庭參與。現場共計898戶家庭、共約1,000人到場，在協會、志工的陪伴下，提前感受中秋團圓溫馨時刻。

新北市副市長朱惕之表示，感謝理事長蔡錦賢多年來深耕地方、持續關懷弱勢的用心。在象徵團圓與思念的佳節前夕，協會集結人力、物力，已經是第19年推動公益服務，更讓更多家庭在佳節中不孤單的重要力量，期盼此次活動能將社會的愛心轉化為實質關懷，讓大家在佳節時刻也能感受到溫暖與陪伴。

新北市淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢說，這次中秋送暖活動不僅發放每戶賑濟金2,000元與民生物資，也有北投鎮天宮及龍巖基金會等共同送上愛心米、中秋月餅等。並提供義剪、義診服務，讓每個參與的家庭都能感受到滿滿的祝福與關懷。

淡水區關懷弱勢協會持續不間斷的服務，已成為在地弱勢家庭的堅強後盾。透過整合各界資源，將公益力量最大化，期盼未來能有更多民間團體加入，共同為需要幫助的家庭與學子帶來更多支持，共同將社會的溫暖傳遞至每一個需要的角落。

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