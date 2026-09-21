酒瓶處理刺耳噪音擾民 汐止議員會勘調整作業時間

在汐止區汐萬路一段自從盛豐行進駐後，每天處理玻璃酒瓶發出的刺耳聲響，讓緊鄰的社區住戶大喊受不了，所以在接獲陳情後，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，除了先請環保稽查人員測噪音分貝，現場也討論將處理酒瓶的時間從早上改為下午，減少對民眾生活的衝擊。

會勘當下民眾拿出從家裡拍攝的畫面，當工廠在處理大量酒瓶時，發出玻璃的碰撞聲相當刺耳，每天都要忍受這樣的噪音，社區住戶大喊真的受不了。

社區居民說，因為一開始盛豐行噪音的時間，本來是晚上的時間，差不多五點多到十點多，後來變成在早上的時間，現在希望他們的噪音問題能夠改在下午的時間比較好，不要是在一早，因為有些住戶休假需要休息，改在下午後看看能不能改善，剛議員也提到一個很好的建議，就是如果他們酒瓶能夠機械化，讓聲音降到最低，這是最好的，因為酒瓶匡下來的聲音，尤其數量一多、劇烈碰撞，聲音大又清脆，確實會造成擾民，尤其是每天，真的容易造成精神耗弱，而且每天都在倒，居住回來就是希望有一個溫暖的家跟休息的地方，每天都是噪音，真的會感到很煩噪，希望能夠改善。

江北里長謝祚敏指出，酒廠來到這邊是非常歡迎，但是一線之隔，一邊是工業區，一邊是住宅區，希望能敦親睦鄰，本來處理酒瓶時間很長，經過協調後，集中在九點倒，這次會勘再協商希望再改個時段，三點半到五點半，不然噪音很刺耳，因為住戶們好不容易買個房子，每天回家聽到這刺耳的噪音，會有很大的壓力，心理上不舒服，希望能夠改善，將噪音影響降到最低。

新北市議員白珮茹表示，接獲噪音擾鄰案，所以邀集了里長、住戶來現場協助溝通，希望找到大家可以改進的方案，有請環保局就監測的標準值跟社區說明，因為社區是屬於住宅區，而盛豐行這邊則是工業區，其實雙方都是合法，只是兩者離的太近，希望大家一起找方法，初步建議他們作業時間是不是可以延到下午時段，那時後背景值比較不會干擾到居民的生活，也希望透過雙方的溝通，讓噪音的擾鄰、干擾民眾的部分可以降低，大家能夠安居樂業。