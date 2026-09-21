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淡水區正德里中秋聯歡晚會 展現社區豐收成果

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
中秋晚會讓正德里的鄉親們提前度過中秋佳節。圖／紅樹林有線電視提供
中秋晚會讓正德里的鄉親們提前度過中秋佳節。圖／紅樹林有線電視提供

一年一度的中秋佳節即將到來，新北市淡水區正德里盛大舉辦中秋里民聯歡晚會。現場熱鬧非凡，除了市議員等多位貴賓親臨參與外，更湧入上百位里民共襄盛舉。活動內容豐富多元，不僅安排了精彩的舞台表演，還設有二手攤位市集，其中包括里長結合「黃金資收站」所推廣義賣的二手用品，落實環保惜物精神。

此外，現場也展出國畫班的精美作品，並由歌唱班與舞蹈班帶來精采的登台演出。正德里長黃俊雄在晚會致詞時滿懷喜悅地表示，秋天是一個豐收的季節，而每年的中秋活動正是正德里各項學習成果的豐收展現。他特別引導大家欣賞現場由國畫老師帶領師生展出的精美畫作，並感謝他們為正德里爭光。

黃俊雄強調，里民在社區不僅能學習技能與結交朋友，更擁有絕佳的成果展出機會，他更驕傲地與台下觀眾互動，大讚學員們歌藝精湛，並透露其中甚至有通過歌唱比賽認證的實力派唱將。整場晚會在充滿藝文氣息與歡笑聲中圓滿落幕，讓正德里的鄉親們提前度過了一個溫馨難忘的中秋佳節。

中秋 議員 淡水

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