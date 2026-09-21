一葉香舟載綠寶 雙溪野薑花日走讀山城秋色

九月的雙溪，野薑花香隨著溪風吹進山城。由「注腳雙溪」策劃的「雙溪綠寶—綠色旅遊」秋季主題「野薑花日」，9月20日登場，活動一推出便提前額滿，旅人搭乘火車抵達雙溪，從傳統市場、老街一路走到河岸，透過走讀、集章及野薑花DIY，認識雙溪的人文故事與生活文化。

活動從街區走讀展開，參與者戴上導覽耳機，穿梭市場與老街，認識陪伴居民多年的老店與在地商家，再走到雙溪河岸，透過昔日老照片對照現在的街區景觀，看見雙溪聚落沿著河流發展的歷史痕跡。沿途也透過「雙溪綠色好旅人護照」、GT-Go地圖及集章活動，串聯小農、店家與文化據點，鼓勵旅人以步行、搭火車及消費在地店家的方式，實踐低碳旅遊。

而「野薑花日」最具季節特色的體驗，就是「一葉香舟載綠寶、兩杯仙草透蜜香」。參與者親手將野薑花葉片摺成小船，搭配在地風味點心，並品嘗仙草與蜂蜜製作的甜品，從一片葉子、一杯飲品，認識雙溪的自然環境與農村生活。

注腳雙溪創辦人簡淑慧表示，希望帶大家走進的不是一個單純的觀光景點，而是「雙溪人的生活」，永續也不一定是很大的事情，搭火車、用雙腳走老街、吃一份在地料理、支持一位小農，都是綠色旅行的一部分。

此次活動也是2026大東北角觀光圈「雙溪綠寶—綠色旅遊」系列活動之一，未來也將持續以四季物產為主題，串聯雙溪的人、土地、飲食與文化，讓旅人從「來雙溪玩」，進一步變成「認識雙溪、理解雙溪」。