國慶大會夜間標線 北市警：總統府周邊將交管

因應國慶大會活動即將登場，台北市警察局中正第一分局今天表示，總統府周邊於22、23日將實施首次夜間標線作業，屆時將實施交通疏導管制措施，請用路人留意。

中正一分局透過新聞稿表示，為配合10月10日國慶大會活動，9月22日深夜11時起至23日凌晨4時止，將於總統府周邊「忠孝西路（含南側2線車道）、襄陽路（不含）以南，懷寧街（不含）、公園路（不含）以西，愛國西路（含）以北，博愛路（含東側2線車道）以東」的區域，實施第一次夜間標線作業。

為維護上述區域活動交通秩序與安全，中正一分局說，已規劃交通疏導管制措施，針對周邊道路實施車輛管制路段，分別凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）東、西雙向全線；貴陽街（博愛路至公園路）東、西雙向全線；寶慶路（博愛路至懷寧街）東、西雙向全線。

以及，衡陽路（懷寧街至博愛路）東往西方向全線；襄陽路（重慶南路至懷寧街）東、西雙向全線，另館前襄陽擴大管制往西；武昌街（懷寧街至博愛路）東往西方向全線；漢口街（博愛路至懷寧街）西往東方向全線。

還有，開封街（懷寧街至博愛路）東往西方向全線；忠孝西路（博愛路至懷寧街）西往東方向南側2線車道；重慶南路（忠孝西路至愛國西路）南、北雙向全線；懷寧街（襄陽路至貴陽街）南、北雙向全線；愛國西路（公園路至博愛路）東、西雙向全線（彈性管制）；博愛路（愛國西路至忠孝西路）東側2線車道（彈性管制）。

中正一分局呼籲，民眾可提前於中華路、中山南路、公園路改道行駛忠孝西路、愛國西路、南海路、和平西路等路段，另因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛。