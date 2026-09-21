北市驗81件中秋食品食材 豆乾菜蔬各2件違規下架

台北市衛生局今天發布抽驗市售中秋節相關食品、食材81件結果，計4件違規，都已下架，包含2件豆乾檢出苯甲酸超標，其1並檢出過氧化氫，甜椒、青椒則各1件農藥殘留超標。

衛生局召開例行記者會發布，為保障中秋節外出聚餐、自行烹調的食安，在北市月餅製造業、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超商、超市、量販店及餐飲店家等處，隨機採樣中秋節相關產品、應景食品共81件檢驗，計有4件不合格，合格率為95%。

衛生局說，不合格產品包含1件豆干，檢出苯甲酸2.4g/kg，高於標準0.6g/kg以下，並檢出不得殘留的過氧化氫；另1件豆干檢出苯甲酸1.5g/kg，也高於標準。

還有1件甜椒檢出農藥待克利0.7ppm，高於標準0.5ppm以下，以及1件青椒檢出農藥因滅汀0.03ppm，高於標準0.02ppm以下。

衛生局說，不合格產品均已要求北市業者下架，並移請來源所轄縣市衛生局依法行政處理。豆製品違規部分，可依違反食品安全衛生管理法規定，處製造業者或責任廠商新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

農藥殘留違規方面，衛生局說，可依違反食安法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局補充，這次抽驗的81件樣品，包含各式月餅、餡餅、鳳梨酥、蛋黃酥及烘焙餡料等35件烘焙相關食品，肉品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、吐司、麻糬等44件常見烤肉用應景食材，以及烤肉調味醬2件。

並視抽驗品項擇定檢驗項目，包含防腐劑、蘇丹色素、動物用藥、乙型受體素、農藥殘留、甜味劑、殺菌劑、重金屬鉛、重金屬鎘、食品中微生物等。

其次，衛生局抽驗25件輸入速食麵產品，檢驗環氧乙烷、苯駢芘及4種多環芳香族碳氫化合物（PAH4）含量，結果均合格。

另外，衛生局也發布115年上半年違規廣告查緝結果，食品、藥品/醫療器材及化粧品違規廣告共開罰235件、裁罰2628萬元。其中食品157件，裁罰1695萬元，占總裁罰金額的64.5%、最高；其次是藥品/醫療器材13件、裁罰542萬元，占20.6%、居次；化粧品65件，裁罰391萬元、占14.9%，居第3。