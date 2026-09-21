高嘉瑜質疑修剪路樹標案 蔣萬安：最有利標

行道樹保護議題受關注，民進黨台北市議員參選人高嘉瑜指4個區115年行道樹修剪決標金額只比原始預算少新台幣2元，疑平均分配。市長蔣萬安表示，這是最有利標，一切合法合規。

媒體報導，高嘉瑜近期質疑，北市行道樹修剪預約工程分4區，每區得標金額約新台幣5000多萬元，全市決標總額2億多萬餘元，跟原始預約總額只差2元，「像大家說好了一樣」、「平均分配」。

蔣萬安今天出席「115年台北市績優環保志義工（隊）暨淨山淨溪頒獎典禮」，媒體就高嘉瑜的質疑提問會否通盤對廠商進行檢討。蔣萬安說，公園處已經說明說這個案子就是最有利標，所以一切都是合法合規。

媒體也詢問中山區富邦大樓今天爆發砍人案件，蔣萬安說，警察局第一時間就向他回報，目前已經掌握犯嫌身分，正在釐清犯嫌的動機，已要求對整個大樓的安全加強維護，接下來會進一步跟大家做詳細的細節說明。

此外，針對媒體報導，鬍鬚張少東表態支持蔣萬安，部分綠營支持者發起抵制。蔣萬安繼上午受訪時說會身體力行吃滷肉飯作為回應之後，下午受訪時說，中午已吃了滷肉飯，搭配青菜、苦瓜排骨湯等。