快訊

富邦人壽通訊處喋血！男疑藏3刀傷人 2人「皆中10多刀」

歐洲爆戰爭恐慌！CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

亞運棒球Live／林佾葳一局下回敬三上三下 中華0：0南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

「2026潮月新莊」盛大登場迎中秋

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

一年一度「2026潮月新莊」系列活動，在新莊老街與新月廣場盛大開幕，新北市長侯友宜也與市民朋友一同歡慶中秋佳節，串聯市集美食、演唱會、戰鬥陀螺、露天電影與烤肉派對等多元活動，融合新莊老街歷史文化與創新玩法，現場更有百人烤肉及戰鬥陀螺比賽，邀請市民走進新莊，感受老街文化與中秋節慶的多元魅力。

新北市長侯友宜表示，新莊老街擁有悠久的歷史、豐富的信仰與文化，市府自113年起推動「新莊百年風貌整合計畫」，以跨局處整合方式，執行方針涵蓋交通、觀光、文化、經濟、建設等多元面向，從友善人行動線、歷史建物重現、特色店家改造、文化特色傳承與品牌活動打造等，從軟硬體兩大方面同步推動，並逐步塑造新莊老街品牌，打造兼具歷史底蘊與當代魅力的文化場域。

經發局說明，本次活動以雙場域熱鬧登場，新月廣場主打「燒肉市集」，串聯新莊在地特色店家與人氣燒肉品牌，其中包含知名美式燻肉「Taugamma 頭家嬤煙燻 BBQ」及新莊在地店家「Eclipse Bistro 日蝕餐酒」，聯手打造台式與異國風味的美食饗宴，還有多組實力派歌手、樂團及表演團體接力演出，陪伴民眾在美食與音樂的交織中，享受最chill的中秋味蕾盛宴！

新莊老街則以懷舊童趣為主題，展售懷舊玩具、潮流公仔及文創手作的玩具市集，同步辦理熱血刺激的「戰鬥陀螺潮月盃」，號召各路高手齊聚老街一較高下；另外也於碧江公園延續往年熱烈迴響的「烤肉派對」，夜間更於武聖廟前特別規劃「露天電影」，重現五、六○年代新莊大戲院的光影記憶，邀請不同世代市民朋友一同蒞臨歡聚，感受街坊溫馨情懷，度過美好節慶時光。

聚傳媒

中秋 侯友宜 戰鬥陀螺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

中秋星級禮遇 遠百精選頂級美味與永續心意

相關新聞

移植變砍樹…東門市場茂密茄苳鋸斷載走 北市公園處重罰廠商32萬

社群平台近期轉傳台北市中正區金山南路一段、東門市場附近一棵樹冠茂密的茄苳樹，遭到鋸斷放倒後，被車載走狀況。北市議員洪婉臻經查，照片其實是今年5月的照片，但細問才發現，確實是公園處委外廠商誤將樹木移除，批評移植程序淪過場。公園處表示，已對廠商裁罰及求償32萬5210元，並依契約裁罰監造廠商。

響應國家防災日 新北農業局推動水保紮根社區強化自主防災

今天是國家防災日，新北市山坡地面積占全市約88％，面對全球極端氣候加劇及突發性強降雨的挑戰，農業局持續強化坡地防災整備，積極推動土石流及大規模崩塌自主防災社區，透過平時演練與跨域結合宣導，將坡地保育與防災觀念融入市民生活。

蔣萬安宣布國家生技園區聯外道路9/28通車 南港車站到園區僅5分鐘

為紓解南港交通瓶頸，台北市長蔣萬安今宣布，國家生技研究園區聯外道路9月28日正式開放通車，過去從南港車站到國家生技園區，尖峰時段塞車要20至30分鐘車程，但隧道通車後，未來只需5分鐘。

中秋、教師節4天連假車潮將擁車潮 中市府籲善用APP避地雷路段

今年中秋節、教師節連假4天，預料會湧現返鄉、出遊車潮。台中市交通局提醒，國1豐原至大雅路段預期較易出現壅塞，民眾可提早安排行程，下載免費的「台中交通網」APP，出發前掌握即時路況、停車及大眾運輸資訊；開車族可善用替代道路、避開尖峰時段，並鼓勵多搭乘公共運輸，讓返鄉、出遊更順暢。

新北原民傳統競技 交流強化認同感

「Sa'icelen原力出列！」新北市原住民族傳統競技運動會昨登場，廿四支隊伍、近九○○名選手齊聚爭取明年全原運代表資格。新北市長侯友宜宣布，個人第一名獎金從八萬提高至十五萬，團體第一名由二萬調為八萬，提高獎金激勵選手士氣。

星期評論／盼對話取代對峙 雙城論壇籌辦蒙陰影

年底選戰逼近，今年雙城論壇籌辦再蒙陰影，上海踩線團二度遭封殺，賴清德總統上任後，數度擋上海官員、媒體團來台，讓行之多年兩岸市政交流「穿小鞋」，背後目的無非是不想讓雙城論壇在兩岸兵凶戰危下，台北與上海城市對城市的對等互惠交流順利舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。