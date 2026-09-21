「2026潮月新莊」盛大登場迎中秋

照片取自新北市政府

一年一度「2026潮月新莊」系列活動，在新莊老街與新月廣場盛大開幕，新北市長侯友宜也與市民朋友一同歡慶中秋佳節，串聯市集美食、演唱會、戰鬥陀螺、露天電影與烤肉派對等多元活動，融合新莊老街歷史文化與創新玩法，現場更有百人烤肉及戰鬥陀螺比賽，邀請市民走進新莊，感受老街文化與中秋節慶的多元魅力。

新北市長侯友宜表示，新莊老街擁有悠久的歷史、豐富的信仰與文化，市府自113年起推動「新莊百年風貌整合計畫」，以跨局處整合方式，執行方針涵蓋交通、觀光、文化、經濟、建設等多元面向，從友善人行動線、歷史建物重現、特色店家改造、文化特色傳承與品牌活動打造等，從軟硬體兩大方面同步推動，並逐步塑造新莊老街品牌，打造兼具歷史底蘊與當代魅力的文化場域。

經發局說明，本次活動以雙場域熱鬧登場，新月廣場主打「燒肉市集」，串聯新莊在地特色店家與人氣燒肉品牌，其中包含知名美式燻肉「Taugamma 頭家嬤煙燻 BBQ」及新莊在地店家「Eclipse Bistro 日蝕餐酒」，聯手打造台式與異國風味的美食饗宴，還有多組實力派歌手、樂團及表演團體接力演出，陪伴民眾在美食與音樂的交織中，享受最chill的中秋味蕾盛宴！

新莊老街則以懷舊童趣為主題，展售懷舊玩具、潮流公仔及文創手作的玩具市集，同步辦理熱血刺激的「戰鬥陀螺潮月盃」，號召各路高手齊聚老街一較高下；另外也於碧江公園延續往年熱烈迴響的「烤肉派對」，夜間更於武聖廟前特別規劃「露天電影」，重現五、六○年代新莊大戲院的光影記憶，邀請不同世代市民朋友一同蒞臨歡聚，感受街坊溫馨情懷，度過美好節慶時光。

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