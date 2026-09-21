府中15《穿越幻境》開跑 臺灣原創VR作品優惠熱賣中

照片取自新北市政府

府中15攜手高雄市電影館推出《穿越幻境－臺灣原創VR特展進擊中》，精選4部臺灣原創VR作品，內容橫跨民俗信仰、歷史冒險與表演藝術等題材。展覽免費參觀，VR體驗單場100至150元，購買套票再享9折優惠，即日起於OPENTIX售票系統熱賣中，邀請民眾穿越幻境，親身感受沉浸式影像的極致魅力！

新北市文化局表示，2016年被視為全球虛擬實境（VR）元年，歷經十年的技術淬鍊與內容深耕，體驗方式已從單純觀看，演進為多人互動與深度沉浸。本次特展透過多元題材帶來耳目一新的感官震撼，由《鬼才之道》導演徐漢強執導的《全能元神宮改造王》，邀請劉冠廷、孫可芳攜手主演，巧妙將VR頭盔幽默化身為「法器」，用道地台式喜劇拉近大眾與科技的距離；傳奇冒險的「女海盜」系列《成名之路》與《生存守則》，由姚以緹演繹霸氣女海盜，透過逼真的立體影像，讓觀眾彷彿親自登上海盜船隨浪起伏；現代劇場跨入VR領域河床劇團打造的《寂靜》，更將劇場搬進360度全景空間，讓演員在眼前極近距離凝視與互動，營造出如置身夢境般的奇幻氛圍。

《穿越幻境-臺灣原創VR特展進擊中》即日起於府中15展出，展區免費參觀，VR內容開放售票體驗，單場票價100至150元。為鼓勵民眾多方體驗不同題材的虛擬魅力，購買4部作品的超值套票再享9折優惠。

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